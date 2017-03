É fantástico desfrutar de filmes Blu-ray de alta definição em TV de tela grande com a ajuda de um Blu-ray Player. Com a crescente popularidade de dispositivos móveis como iPhone, iPad, celulares Android, tablets e assim por diante, as pessoas podem gostar de desfrutar de filmes Blu-ray em seus dispositivos móveis. De acordo com minha experiência, filmes Blu-ray não são suportados por qualquer dispositivo móvel. Para desfrutar de filmes Blu-ray em movimento, precisamos converter Blu-ray para um formato de vídeo compatível com um dispositivo móvel específico. Para extrair e converter Blu-ray, um software profissional Blu-ray ripper é necessário.

Passei muito tempo na procura de um ripper Blu-ray qualificado, e claro que eu tentei muitos programas, mas nenhum deles entregouum resultado satisfatório até que o Leawo Blu-ray Ripper foi recomendado por um dos meus amigos. Como muitos programas no mercado, Leawo Blu-ray Ripper tem uma versão de teste que permite aos usuários ter uma versão de avaliação gratuita antes de decidir se deve ou não comprar a versão registrada.

Assim como seu nome, Leawo Blu-ray Ripper é projetado para extrair e converter o conteúdo de um disco Blu-ray. Ele consegue converter o arquivo de imagem ISO para outros formatos de vídeo, como MP4, MOV, MKV, AVI e etc. Também pode salvar o áudio vários formatos de áudio como MP3, AAC, AC3, WAV e etc.

Possuindo uma interface fácil de usar, o programa é fácil de operar mesmo para mãos verdes de software, está disponível em 11 idiomas (inglês, alemão, japonês, chinês simplificado, russo, húngaro, armênio, Francês, português e holandês). O programa funciona bem no meu Windows 10. Na verdade, é compatível com todos os sistemas operacionais Windows: Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10. Seu Mac contraparte Leawo Blu-ray Ripper para Mac é compatível com computador rodando Mac OS X 10.6 ou posterior.

Ao importar conteúdo Blu-ray ou conteúdo de DVD para Leawo Blu-ray Ripper, os usuários têm três modos: filme completo, filme principal e modo personalizado. Projetado com a tecnologia de decodificação, o Leawo Blu-ray Ripper pode facilmente desencriptar, extrair e converter discos Blu-ray com AACS, BD + e a mais recente proteção MKB e discos CSS-DVD e com tecnologia de aceleração NVIDIA CUDA. No processo de rasgar Blu-ray. Antes do processo de rasgar Blu-ray, os usuários têm permissão para definir parâmetros de saída detalhados e editar o efeito de saída também.

Assim como um velho ditado, “Cada moeda tem dois lados”, este poderoso software possui algumas desvantagens também. Ele não tem suporte para 3D Blu-ray / DVD disco. O programa não é gratuito, cobrando US$ 44,95 por ano e US$ 99,95 para a versão vitalícia. Mas neste link você encontrará uma oferta especial!

Eu entendo que nenhum programa é perfeito. Embora Leawo Blu-ray Ripper tem algumas desvantagens, é melhor do que qualquer outro Blu-ray ripper que eu posso encontrar no mercado.