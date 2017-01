A primeira coisa que um usuário comum pensa ao ver a palavra “virtualização” em algum lugar é a possibilidade de executar vários sistemas operacionais simultaneamente dentro de um. Realmente, essa é uma das vantagens de ter um sistema operacional rodando virtualmente, mas isso pode se expandir a várias aplicações.

Sobre a virtualização

Basicamente, a virtualização de sistemas operacionais pode ser uma ótima maneira de economizar dinheiro. E é assim que pessoas responsáveis por servidores se aproveitam da capacidade de processamento de um servidor para a execução de máquinas virtuais que rendem tanto quanto máquinas físicas, mas isso não vem ao caso no momento, já que o artigo serve apenas para introduzir o básico sobre o assunto.

Ela pode ser definida como a criação de um ambiente virtual que simula um ambiente real, onde há a utilização de diversos sistemas e aplicativos sem a necessidade de acesso físico à máquina na qual estão hospedados. Ou seja, não é necessário um outro computador para executar outro sistema operacional.

Além do hardware do computador hospedeiro (também conhecido como “host”), que hospeda (o rly?) os sistemas virtualizados, esses ambientes virtuais não têm nada mais em comum. Os sistemas virtuais não dependem um do outro e não existem regras que ditem qual sistema você pode usar em um ambiente virtual, a escolha do sistema é sua. Você pode instalar desde um Windows do século passado até uma distribuição Linux qualquer.

A virtualização é possível na maioria dos sistemas atuais. Você pode rodar Windows dentro de Windows, Windows dentro de Mac, Linux dentro de Windows, são várias possibilidades. Já pensou poder usar o Windows Live Messenger no Linux? Tudo depende da potência do seu computador.

Para executar um sistema operacional virtualmente, é necessário que haja recursos na máquina hospedeira para poder suprir a carga necessária, até porque um sistema virtual é semelhante a um sistema “real” até na questão de consumo de recursos. Você pode rodar um sistema com o mínimo de recursos, esperando o mínimo de resposta do sistema ou dedicar grande parte da memória e disco para que tudo funcione razoavelmente bem.

Independente da quantidade de memória dedicada, não adianta esperar a performance de uma máquina real dentro de uma máquina virtual. Isso rende muitas pesquisas para um lado muito procurado quando se trata de virtualização: os jogos. De uma maneira sucinta, se você planeja criar uma máquina virtual para instalação de jogos, você estará perdendo grande parte do seu precioso tempo. Uma máquina virtual não usa recursos de vídeo necessários para a execução de jogos atuais, como The Sims 3, Crysis, Pro Evolution Soccer 2011 e similares.

Principais softwares para criação e execução de máquinas virtuais

Há uma infinidade de programas para o manuseio de máquinas virtuais, e estes são os principais disponíveis para Windows e Linux:

Windows Virtual PC e Microsoft Virtual PC 2007

Estes programas (para Windows 7 e Vista, respectivamente) são a aposta da Microsoft para o mercado de virtualização de sistemas operacionais. O Virtual PC é muito útil para empresas, testes de vírus, etc.

O Windows Virtual PC roda apenas nas versões Professional, Enterprise e Ultimate do Windows 7, porém, só cria máquinas virtuais com Windows XP, Vista ou 7, enquanto o Microsoft Virtual PC 2007 roda nas versões correspondentes do Windows Vista e XP. Ele também funciona nas versões Home dos sistemas, apesar de ter suas limitações. Ele pode ser baixado aqui (é necessário validar o sistema).

VMware Player e VMware Workstation

O VMware, disponível em versões gratuita (Player) e paga (Workstation), também é uma ótima maneira de gerenciar máquinas virtuais, com a vantagem de poder executar uma grande variedade de sistemas operacionais, incluindo versões antigas do Windows, dezenas de distribuições Linux e outros sistemas menos conhecidos, como Novell NetWare e o Sun Solaris.

A versão Player pode ser baixada aqui e a versão Workstation aqui. Para baixar, é necessário um registro no site do VMware.

Como computadores hospedeiros, o VMware suporta tanto o Windows quanto o Linux.

VirtualBox

O VirtualBox é um software com o diferencial de ser código aberto, mantido por uma comunidade e ser gratuito tanto para usuários domésticos quanto para corporativos. Ele também suporta diversos sistemas operacionais convidados (guests), não se limitando apenas ao Windows e ao Linux.

Ele pode ser instalado em hospedeiros Windows, Linux, Mac OS X e Solaris (?) e pode ser baixado aqui.

Mostrados os programas, agora você já tem uma noção básica de como funcionam máquinas virtuais, como podem ser manuseadas a favor do usuário e as vantagens de tê-las no seu computador! Se você tem um computador relativamente bom, aproveite o poder dele para brincar com as máquinas virtuais! 🙂