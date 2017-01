Anteriormente, no Guia do PC, criamos um guia básico de programas essenciais para o Linux. Navegadores, players de áudio/vídeo, messengers, leitores de PDF, suítes de escritório, clientes torrent e gravadores de CDs e DVDs. Hoje chegou a vez de analisarmos algumas alternativas parecidas para os usuários janela mais conhecida do mundo (?). O Windows vem com alguns programas básicos para a sobrevivência, mas, se comparando com outros sistemas operacionais, como Mac OS e algumas distribuições Linux, por exemplo, o sistema da Microsoft peca em não ter alguns programas que hoje se fazem necessários na vida de qualquer um. Vamos ver algumas alternativas que podem melhorar sua experiência em frente à janela.

Navegadores

No Windows, o padrão é o tão famigerado Internet Explorer. Atualmente na versão 9.0.3, o navegador melhorou muito, se comparando com as arcaicas versões 6, 7 e 8, os terrores dos desenvolvedores. O IE9 se mostra um bom navegador para o público em geral, hoje em dia. Fazendo pontuação máxima no teste Acid3, ele finalmente conseguiu se mostrar compatível com os padrões web da atualidade. Porém, existem outras alternativas que podem mudar a opinião de qualquer um pela variedade e a simplicidade de opções. Vejamos:

Lançado oficialmente em 11 de dezembro de 2008, a aposta da Google para o mundo dos navegadores conseguiu o sucesso esperado em menos de 3 anos. Com muita estabilidade, rapidez, personalização, simplicidade (e muito marketing), o Chrome conseguiu uma imensa base de usuários. Base de usuários que está prestes a passar o Firefox em quantidade.

“O melhor navegador que ninguém usa”. Esta foi a definição dada por vários usuários para o Opera. Pode ser que seja uma verdade. Lançado em 1995, o “melhor navegador do mundo” faz muito sucesso em celulares e smartphones (graças ao Opera Mini/Mobile e outras variações para Nintendo DS e Wii). Atualmente na versão 11.51, o navegador é extremamente rápido e bonito e compatível com os padrões web.

O navegador da Apple, lançado em 2003 e colocado como padrão no Mac OS X 10.3 ganhou uma versão para Windows em 2007. Hoje, na versão 5.1, o Safari possui uma interface simples e inspirada nos traços do Mac OS. Graças ao WebKit, motor de renderização de páginas criado pela Apple, o Google Chrome exibe páginas com perfeição e compatibilidade total com os padrões web.

O Firefox já é um clássico substituto do Internet Explorer nessas terras internéticas (?), afinal, qualquer um já presenciou alguém dizendo “Só uso o Internet Explorer para baixar o Firefox”. Lançado em 2004, era essa a principal jogada da Mozilla: tirar o monopólio de anos passados do navegador da Microsoft. E ela conseguiu. Antigamente, o Internet Explorer tinha mais de 90% da fatia do mercado de navegadores. Hoje, ele está beirando os 40%, caindo constantemente.