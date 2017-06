Neste artigo, publicado há alguns dias aqui mesmo no Guia do PC, falamos que um dos motivos dos PCs desktops continuarem firmes e fortes no mercado, sem real previsão de obsolecência, é por causa de um nicho de mercado específico: os gamers. Quem pensa em comprar um computador especialmente para jogos, necessita de configurações muito específicas e poderosas. Assim, muitas vezes faz-se necessário montar você mesmo a sua máquina, para não gerar os famosos “gargalos”, que tanto atrapalham a nossa jogatina. Assim, surge a sagaz pergunta: Como montar um PC para jogos? É exatamente isso que ensinaremos neste artigo! Mas antes de começarmos, tenha em mente duas coisas: Primeiro, é quase impossível montar um computador realmente bom para jogos com pouco dinheiro. E segundo, tenha bastante paciência, pois você irá pesquisar muitos preços e comparar muitos componentes. Sabendo disso, vamos começar.

Placa-mãe

Quando se fala em PC para jogos, o primeiro componente que nos vêm à mente é a placa de vídeo. Sim, ela é a mais importante neste caso, mas primeiro temos de pensar na placa-mãe, que é onde você conectará a sua GPU. Placas-mãe voltadas para o mercado mid-end, vulgo intermediário, geralmente dão conta do recado. Para resumir, procure um modelo que ofereça pelo menos um slot PCI-E de 16x, que é a maior velocidade do barramento atualmente. Preste atenção também aos slots de memória, se for DDR3 e suportar Dual Channel, melhor ainda. E atente para que a placa-mãe dê suporte aos processadores mais parrudos da plataforma, seja ela Intel ou AMD.

Caso você queira mais desempenho, você pode apelar para uma tecnologia chamada SLI ou CrossFire. Estas duas técnicas consistem em rodar duas placas de vídeo em paralelo, o que em tese dobra a perfomance. Desta forma, a sua placa-mãe deve ter no mínimo 2 slots PCI-E de 16x. Outra dica importante, é checar se a MOBO oferece recursos para se fazer overclock com facilidade. Mas lembre-se, todo cuidado é pouco com esta técnica. Este é um jutsu proibido e só deve ser usado por geeks no nível Jounin. 😛

Placa de vídeo

Agora sim vamos falar da placa de vídeo! Não preciso nem dizer que ela é o componente mais importante de uma máquina pensada para jogos. No que diz respeito às especificações técnicas, tenha em mente uma coisa: quanto maior o valor, melhor! Muitos usuários logo olham para a quantidade de memória. Ok, tudo certo, quanto mais memória, melhor. Mas saiba que só a quantidade não quer dizer nada. Veja também a frequência dela, medida em Hz (Hertz); a interface de comunicação, as melhores geralmente são as de 256 bits e também o tipo de memória. A mais recente é a GDDR5.

O chip gráfico, que faz todo o trabalho pesado de processamento e renderização das imagens, também merece atenção especial. As especificações relativas a este componente da placa de vídeo são relativamente complicadas e detalhadas. Você deve olhar quantos núcleos de processamento ela tem, em qual frequência eles trabalham, a frequência do shader, pixels por clock, etc. Novamente, quanto maior, melhor. Mas visto que os chips gráficos são construídos com arquiteturas diferentes, é impossível comparar com eficiência placas de fabricantes diferentes, como NVIDIA e ATI.

Assim, a melhor forma de escolher a sua placa de vídeo, felizmente é a mais fácil: verificando os benchmarks.O site Video Card Benchmark realiza testes de desempenho com inúmeros modelos de placa de vídeo, são mais de 900! Eles dão uma pontuação para cada placa, que quanto maior, melhor ela se saiu nos testes. É uma ótima fonte para se consultar antes de adquirir a sua placa gráfica. O respeitado site Tom’s Hardware também faz um trabalho parecido, disponibilizando tabelas comparativas. Ele ainda vai além, por permitir que a gente saiba qual placa é melhor para qual jogo. Alguns jogos, devido a forma como foram programados, exigem mais de alguns componentes específicos. Um exemplo clássico é o GTA IV, que deixa o processador trabalhando no máximo, enquanto a GPU nem tanto.

Processador e Memória

Montar um computador para jogos não é barato. Por que você tem de pensar também em outros componentes, fora a GPU e placa-mãe. Por exemplo, processador e memória são importantes também. Alguns jogos, como o já citado GTA IV, exigem bastante desse componente. Portanto, escolha um processador que tenha pelo menos dois núcleos físicos e que trabalhem a uma boa frequência. As memórias vão auxiliar a CPU, assim, uns 4 GB ligados em Dual Channel já é um ótimo começo. Isso servirá para evitar os famigerados gargalos existentes em máquinas destinadas a esse fim.

Armazenamento

A capacidade de armazenamento de um computador para jogos também é importante. É uma boa ideia comprar um HD espaçoso, principalmente se você for baixar e instalar muitos jogos. É comum um título ter uns 10 ou mais gigabytes. Às vezes, um jogo chega a ter os seus 20 GB. Assim, ter espaço de sobra para acomodar tudo será muito útil. Se você foi uma das poucas pessoas que nasceu rica, em vez de bonita, pode optar por comprar um SSD (Solid State Disk). Além de guardarem seus jogos, eles aumentarão a velocidade com que eles serão carregados na memória, o que impactaria na perfomance de seu computador e desempenho dos jogos. Infelizmente esta opção ainda é para poucas pessoas, devido ao seu preço.

Fonte de alimentação

Um computador montado especificamente para jogos , não gasta só muito dinheiro. Gasta muita energia também! Visto que a maioria, senão todos os componentes, são de alto desempenho, a quantidade de energia consumida também é enorme. Assim, certifique-se de dar uma atenção mais que especial à fonte de alimentação que você comprará. Para saber quanto ele consumirá de energia elétrica, o site eXtreme Power Supply Calculator lhe ajuda a calcular quanto cada componente gasta. Assim, basta dizer qual o seu processador, a sua placa de vídeo, quanto de memória está instalada, dentre outras coisas, que ele calculará qual a potência da fonte que você deve comprar, já incluso uma folga de 20% para futuras expansões.

E por falar em potência, lembre também de eficiência. Esse fator é tão importante quanto a potência. Quanto mais eficiente for a fonte, menos energia ela desperdiçará, e consequentemente mais barato será a sua dívida com a fornecedora de energia de seu estado. Fuja das fontes que oferecem apenas 70% ou menos de eficiência. As melhores, são as que garantem 80% ou mais, principalmente se ela apresentar a certificação 80 PLUS. À propósito, invista também em um bom sistema de arrefecimento. Você vai precisar.

Conclusão

Como você viu,montar um PC para jogos não é uma tarefa das mais fáceis. A máquina exige configurações poderosas, e é muito fácil chegar ao valor de R$ 3,000,00 ao montar um computador deste naipe. E é por que nem falamos em monitores e sistema de som, para você desfrutar ao máximo de seus títulos! Assim, você passará muito tempo comparando componentes e preços, para tentar amortizar um pouco o valor final de sua máquina. Mas tenha em mente que comprar produtos de qualidade, lhe garantirá uma máquina que dure por pelo menos uns três anos sem dificuldades. Espero que tenha gostado dessas dicas e que elas lhe sejam úteis quando você for comprar o seu PC especificamente para desfrutar de seus jogos favoritos.