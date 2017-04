Apesar de o Android Market conter mais de 400 mil aplicativos, nem todos são realmente úteis e de boa qualidade. Mas a partir do momento que começamos a usar o Android, percebemos a necessidade de instalar alguns aplicativos para nos ajudar nas tarefas que desejamos realizar com nosso tablet ou smartphone. Então, vamos ver agora alguns aplicativos essenciais para o Android.

Uma das coisas que mais gostamos de fazer com nosso smartphone ou tablet é ouvir uma boa música. Mas o player nativo do Android é bem simples, não possuindo muitos recursos por padrão. Que tal testar o PowerAMP?

Ele é considerado por muitos usuários o melhor player de música para Android. É compatível com os principais formatos de som, mp3, mp4/m4a (ALAC), ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff. Vem com equalizador de 10 bandas, ajuste de agudos e graves, faz o download da capa do álbum e possui muitas outras opções de personalização!

Um bom navegador também não pode faltar! O Opera Mobile é uma navegador rápido, inteligente e eficiente.

Totalmente adaptado a dispositivos móveis, dá ao usuário a melhor experiência quando o assunto é navegar na Internet. Com ele você pode escolher o tipo de visualização da página, desktop ou mobile. O texto se adapta quando é dado o zoom na página, tornando a leitura excelente, além de possuir navegação por abas. Vale a pena conferir!

Muitas vezes quando queremos organizar nossos arquivos que estão dentro do nosso tablet, utilizamos o cabo USB para mover, copiar ou apagar arquivos. E se você não estiver com um computador por perto ou perdeu o cabo USB? Então você pode utilizar o Astro File Manager! Como o próprio nome já diz, ele é um gerenciador de arquivos, mas não é só isso. Ele também faz backups e gerencia seus aplicativos e tarefas.

Já precisou anotar um recado, um telefone ou mesmo teve uma ideia e precisa anotar em algum lugar? Sempre nessas horas o papel e a caneta “se escondem” de nós.

O Evernote é um excelente aplicativo para esses momentos. Com ele, você simplesmente não só anota recados, mas pode também grava-los por áudio ou mesmo tirar uma foto para anexar a sua nota. E ainda pode sincronizar todas as informações. Você pode usá-lo em muitas áreas do seu dia-a-dia.

O código QR é um código de barras em 2D. Quando é escaneado, ele é convertido em URLs, contatos, coordenadas de GPS, eventos de calendário e em muitas outras informações. Além do QR Droid ler os códigos, você também pode criar os seus próprios com ele.

O aplicativo do microblog Twitter agora contém funções bem interessantes e uma nova interface. Pode-se facilmente dar retweet e pesquisar uma hashtag. Também você pode visualizar links da sua timeline diretamente no aplicativo.

Quando for tweetar e quiser citar alguém que você é seguidor, o aplicativo ajuda na tarefa, mostrando uma lista com os nomes dos usuários. Também oferece um serviço encurtador de links do próprio Twitter. E se você gerenciar mais de uma conta? Não se preocupe, com esse aplicativo, você pode ter mais de uma conta e receber as notificações simultaneamente no seu Android.

Hoje quase todas as pessoas usam o Facebook, seja como meio de entretenimento ou comunicação. Claro, então, que não poderia faltar um aplicativo oficial do Facebook para Android! Com uma interface muito atraente e acessível, ele é bem parecido com o layout da rede social na versão web.

Agora você pode acessar de maneira bem fácil, na barra superior do aplicativo, as notificações de amizade e muito mais. Utilizado o GPS do seu aparelho, caso possua, você pode acessar a função de check-in. Com certeza esse é um excelente aplicativo para se manter conectado com seus amigos no Facebook.

O Dropbox veio para simplificar a nossa vida. Se você salvar um arquivo no Dropbox, ele estará disponível para você no site da empresa, em qualquer computador, smartphone ou tablet que tenha o Dropbox instalado. E ainda mais, você tem 2 GB grátis, podendo acessar seus arquivos pelo desktop mesmo estando offline. As modificações feitas serão “subidas” para o servidor assim que se conectar com a Internet.

Além dessas funcionalidades, você pode compartilhar arquivos com outros usuários. Isso permite que várias pessoas tenham acesso ao mesmo documento e assim possam trabalhar juntas nele. Um aplicativo indispensável para quem precisa estar sempre conectado com o trabalho.

Uma rede social de geolocalização. O Foursquare ajuda você a explorar o que está ao seu redor, o mundo. Com ele, você pode compartilhar os lugares aonde você vai e ganhar pontos por isso. Pode até publicar fotos do local ou talvez do prato de um restaurante e compartilhar com os outros usuários. Quanto mais você usar a rede social, mais pontos e medalhas ganhará, e ainda melhorará seu ranking. Assim as pessoas podem confiar mais nas suas informações.

Existe um sistema onde você pode visualizar os locais que todos os usuários consideraram interessantes de visitar. Existem também medalhas especiais, se você for visitar a NASA e fizer um check-in de lá, receberá uma dessas.

Considerado por alguns como “o melhor aplicativo que tenho no meu celular”, o eBuddy permite nos conectar a bate-papos como MSN, Facebook, Yahoo, AIM, ICQ, GTalk, MySpace e Hyves. Você pode acessar várias contas ao mesmo tempo, MSN e Facebook, por exemplo. Funciona em segundo plano no seu aparelho, sempre o notificando quando alguém inicia uma conversa ou responde a uma conversa já iniciada.

Tem um layout bem agradável e intuitivo. Juntar todos em um, esse é o objeto do eBuddy e com certeza ele cumpre o que promete.

É um leitor de notícias singular, para não dizer elegante. Ele é completo e feito para você gosta de estar sempre conectado com as novidades dos blogs e portais de notícias. Bem organizado e com uma interface intuitiva, leva você a ler suas matérias preferidas de forma confortável.

Apesar de ser um pouco pesado, o Adobe Reader é confiável e preciso quando o assunto é ler arquivos PDF. Além de ser gratuito, ele lê uma ampla variedade de arquivos PDF, portfólios, documentos e arquivos protegidos por senha.

Se você está navegando na internet e tem que visualizar um arquivo PDF, não precisa baixar ele para seu Android — o Adobe Reader baixa e exibe o arquivo. Existe também uma função pratica e rápida de enviar o PDF que está sendo visualizado por email. A leitura é agradável, o texto se adapta ao formato da tela ou quando é dado o zoom. Tudo isso em um único aplicativo, vale a pena conferir.

Com esse aplicativo você pode dizer adeus ao SMS comum, pelo menos para seus amigos que também têm instalado o WhatsApp. Ele funciona usando a Internet e não a rede SMS. Assim que você instala já pode receber as mensagens de seus amigos ou enviá-las. Não é necessário fazer um login, tornando-o assim, um sistema de SMS gratuito bem interessante, não somente um mensageiro instantâneo, em que os usuários precisam estar logados.

Porém, como já dito, ele só irá funcionar entre os aparelhos que tiverem o WhatsApp instalado. Então você pode contar o que esse aplicativo faz para seus amigos e convencê-los a usar também!

Tá aí um aplicativo que podemos dizer ter 1001 utilidades! O mais interessante neste aplicativo é a realização de algumas funções que, muitas vezes, só seriam possíveis com o aparelho “rooteado”. Você vai conseguir mais espaço no seu telefone, fazendo uma limpeza, melhorar a duração da bateria, controlar seu trafego de Internet e muito mais. Possui uma interface muito simples e fácil de usar. Com certeza será bastante útil para você de alguma maneira.

É um aplicativo de lista de tarefas. Mas o seu sucesso tem, claro, um motivo. O seu diferencial é a interface. Simples e elegante, com ele você consegue organizar suas tarefas de uma forma muito agradável simplesmente arrastando e soltando. Quando aquela ou essa tarefa já estiver sido feita, basta arrastar o dedo da esquerda para direita em cima da tarefa e pronto. Você pode também dizer qual tarefa é mais importante e assim priorizar seus afazeres.

Nada mais desesperador que estar ouvindo rádio e tocar aquela música que a umas duas ou três semanas você quer saber o nome. Com o Shazam você não precisa mais se preocupar com isso! De forma ilimitada, ele pode identificar as músicas em questão de segundos e fornecer todas as informações necessárias, como nome da música (claro), banda ou cantor e até mesmo a imagem do álbum da música. Disponibiliza também uma opção para download da música. Poucas vezes falha na identificação da música e às vezes pelo volume estar baixo. Muito recomendado pelos usuários, vale a pena testar.

Com certeza ainda existem alguns aplicativos que poderiam ter entrado nesta lista. Na opinião de vocês, quais os aplicativos são essenciais para o Android?