Com 500 KB, você pode ter um desfragmentador de disco completo. O JkDefrag é um desfragmentador de disco livre, mas com várias funções de desfragmentadores pagos. Dentre os vários recursos, podemos citar:

Diferentes estratégias de otimização : Com o desfragmentador do Windows, ou outros produtos como o Auslogics Disk Defrag, os arquivos são desfragmentados, e só. No JkDefrag, é possível desfragmentar e organizar arquivos, tanto por freqüência de acesso, quanto por nome ou tamanho de arquivo e data de modificação ou criação.

: O JkDefrag possui “interface” gráfica, mas é possível programá-lo para funcionar em linha de comando. Isso é útil em sistemas Windows Server, por exemplo. Proteção de tela: Quando você estiver fora do computador, pode usar o screensaver do JkDefrag, que desfragmenta o HD sempre que é executado.

Podemos dizer que o JkDefrag é um programa fácil de usar, se você não se importar com opções avançadas. Você pode simplesmente baixar o arquivo compactado de 500 KB, extrair e executar o JkDefrag. Ele começará a desfragmentação automaticamente, sem perguntas desnecessárias. No entanto, para aproveitar todo o potencial do programa, poderia ser necessário um pouco de prática e paciência para ler a lista de parâmeros via linha de comando, disponível na página do software.

Felizmente, para os clicadores da informática, existe o JkDefrag GUI, uma interface gráfica de usuário, criado por Emiel Wieldraaijer. O nome do cara é bem complicado, mas a interface é bem simples. Para facilitar as coisas, este tutorial é na verdade sobre o JkDefrag GUI, e não fala diretamente sobre o JkDefrag, de Jeroen Kessels (daí o nome JK).

Instalando

Na verdade não é nem necessário instalar o JkDefrag GUI: ele vem num arquivo compactado. Basta fazer o download, descompactar e executar o programa. Na primeira execução, ele baixará automaticamente os arquivos do JkDefrag e o PageDefrag, utilitário de desfragmentação de registro e arquivos de paginação e hibernação.

Explorando as funções

Na tela principal, temos várias opções de desfragmentação. São elas:

Analisar apenas

Analisar e desfragmentar

Analisar, desfragmentar e otimizar rapidamente

Analisar e forçar junção, não desfragmentar

Analisar, desfragmentar e mover para o fim do disco

Analisar e ordenar pelo nome

Analisar e ordenar pelo tamanho (menores primeiro)

Analisar e ordenar pelo último acesso (mais recentes primeiro)

Analisar e ordenar pela última modificação (mais antigos primeiro)

Analisar e ordenar pela data de criação (mais antigos primeiro)

As opções são tão descritivas que não merecem nem explicação. Uma rotina que acho legal, seria uma análise, desfragmentação e otimização rápida, uma vez por semana, e a análise e ordenação pelo último acesso todos os meses. Organizando os dados pela ordem de acesso, você teria, na teoria, mais performance, já que arquivos que são mais acessados ficariam mais juntos um dos outros. Isso pode fazer diferença em discos rígidos grandes.

Ainda na tela principal, é possível configurar as partições em que a desfragmentação será realizada, o uso de processamento máximo permitido e o espaço livre necessário para que o programa desfragmente a partição. Para desfragmentar, basta clicar em Executar.

Na aba Avançado, você encontra opções avançadas (óóó!). Existem arquivos que não precisam necessariamente serem desfragmentados. Num servidor web, não é estritamente necessário desfragmentar os logs de acesso, por exemplo.

Na aba de Opções, há uma gama de opções que podem ser alteradas, para customizar ao máximo o comportamento do programa. Entre as opções, podemos destacar o desligamento automático após a desfragmentação (útil para quem tem um disco totalmente desorganizado e prefere dormir enquanto o disco é desfragmentado) e a execução do limpador, que falaremos mais adiante. Uma rotina pode ser criada por meio da aba Agendador de tarefas.

Em Instalador, você pode instalar JkDefrag GUI na pasta de arquivos de programas e ativar e configurar o protetor de tela.

Uma coisa bem importante que muitos não se lembram, ou apenas ignoram, é a desfragmentação dos arquivos do sistema, incluindo registro, paginação e hibernação. Esses arquivos são usados constantemente, e nem sempre podem ser desfragmentados por estarem em uso. No entanto, o JkDefrag GUI traz no download automático, o PageDefrag, utilitário da SysInternals (comprado pela Microsoft), que faz todo esse trabalho para você. Na aba de Sistema, basta configurar para executar o PageDefrag no próximo boot do Windows e pronto.

É permitido, também, limpar arquivos temporários pelo próprio programa. Apesar das poucas opções (algo compreensível, já que esta não é a função do programa), ele cumpre o que promete, e evita que você perca tempo desfragmentando lixo.

A desfragmentação é tranqüila, de modo que você pode simplesmente desfragmentar por ordem de acesso, configurar para o software desligar o computador e ir dormir (caso seu computador não levante vôo por causa do barulho dos coolers). Visual não é o forte dele, mas, o que importa é a performance, não? Neste computador de testes, o JkDefrag não ultrapassou 15 MB de uso de memória RAM, mesmo em arquivos compactados de 2 GB de tamanho (como o backup completo do Guia do PC), diferente de alguns, que são elefantes brancos.

Conclusão

Como já disse no primeiro parágrafo, o JkDefrag é um desfragmentador que, apesar de não ter custo, cumpre suas funções de desfragmentador avançado, consumindo pouco processamento e memória, e batendo muitas soluções pagas. Altamente recomendado!

Dicas de parâmetros de comando, perguntas freqüentes e problemas conhecidos podem ser lidos na página oficial do JkDefrag.