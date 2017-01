O seu Windows, Linux, Android ou outro sistema operacional está usando muita memória RAM? Não entre em pânico! Os sistemas operacionais modernos usam memória RAM como um cache de arquivos para acelerar as coisas. Se o seu computador está tendo um bom desempenho, não há motivos para preocupação.

Embora possa parecer um pouco contra intuitivo, um alto uso da memória RAM é muito bom! Memória RAM vazia é um desperdício.

Mau uso da memória VS Bom uso da memória

Em primeiro lugar, embora um alto uso de memória RAM, em geral, seja uma coisa boa, isso nem sempre é assim. Vamos entender. Se o seu computador parece muito lento, sua memória RAM está cheia e a luz do seu HD (disco rígido) está piscando constantemente, o seu PC está fazendo muito uso da memória de paginação. Esses sintomas indicam que a sua memória RAM não está dando conta dos processos do seu computador que, por sua vez, está desesperadamente usando a memória de paginação, que se encontra no HD, (que é muito mais lento para acesso) para tentar conter o número de processos que já transbordaram da memória RAM.

Se isso está acontecendo com o seu computador é necessário que você obtenha mais memória RAM ou que passe a usar programas que consumam menos memória. Isso definitivamente é uma coisa ruim.

No entanto, há uma clara diferença entre este caso, em que o computador não está funcionando bem, e o caso mais comum, onde o computador está com um excelente desempenho, mas está consumindo uma quantidade enorme de memória apenas com poucos programas abertos. Essa é a diferença entre o mau e o bom uso de memória RAM pelo computador. Lembre-se, memória RAM vazia é um desperdício. Por outro lado, uma memória RAM cheia de cache, mas que não está sobrecarrega como no exemplo acima, levando o computador a usar a memória de paginação, significa melhor desempenho para seu computador. Vamos entender melhor!

Cache de disco

Instale o Windows XP num computador e verá que ele consome várias centenas de megabytes de RAM enquanto o sistema estiver ocioso. Agora instale o Windows 7 no mesmo computador. Você também notará que ele usará vários gigabytes de RAM na mesma situação (ocioso).

Então, o que acontece? O Windows XP é apenas uma sistema operacional mais leve e rápido? Será que os sistemas operacionais modernos estão desperdiçando memória? Não é bem assim.

A memória RAM que está disponível hoje é muito mais abundante que na época em que o Windows XP foi desenvolvido. Os sistemas operacionais modernos tiram proveito dessa grande quantidade de RAM que temos disponíveis em nossos computadores. Como foi explicado no início deste artigo, os SO modernos usam a memória RAM do seu PC como um cache para arquivos e programas acessados com frequência.

No Windows, esse serviço é chamado de SuperFetch e foi introduzido no Windows Vista. O SuperFetch trabalha observando como você usa o computador. Ele analisa quais programas você mais utiliza. Feito isso, ele carrega os arquivos e dados desses programas na memória RAM, antes que você precise deles. Quando você iniciar o aplicativo, o Windows carregará o programa a partir da memória RAM, não do HD (que é um processo lento). Isso acelera o carregamento do software e a utilização dele. Também melhora o desempenho do computador. É por isso que memória RAM vazia é um desperdício, visto que se ela estiver cheia de cache dos programas que você mais usa, todo o processo ficará mais rápido.

Isso também acontece no Linux. Muitos usuários novatos no SO podem se surpreender com a quantidade de memória RAM sendo utilizada. Muitos programas de monitoramento como o GNOME System Monitor escondem o real consumo de memória, para que os usuários não se preocupem com isso. Se você desejar saber o quanto de cache existe na memória RAM digite o comando “free” e procure pela aba “cached“.

Browsers e outros softwares

O mesmo se aplica a navegadores de Internet e outros programas que usam o seu próprio cache. Se você notar que um navegador está usando muita memória RAM, como o Google Chrome por exemplo, isso não necessariamente é uma coisa ruim. Se você tem uma grande quantidade de RAM no computador é bom que o Chrome use-a. O cache armazenado, fará que as páginas que você mais acessa, carrega mais rápido. Também fará com que a navegação entre os botões “Voltar” e “Avançar” seja mais rápida. Não se preocupe com o tamanho do cache que o navegador irá usar. O Google Chrome e a maioria dos navegadores atuais determinam automaticamente o tamanho do cache que utilizaram baseados na quantidade da sua memória RAM. Mas tenha em mente que quando maior sua RAM, mais memória os navegadores utilizaram para melhorar sua navegação.

O mesmo se aplica para o outros softwares. Programas com alto uso de memória podem estar fazendo bom uso de sua memória RAM, e não desperdiçando-a.

Por que memória RAM vazia é inútil?

Você pode está pensando: “Mas o tamanho de cache na minha memória RAM é muito grande. Eu quero ter memória RAM disponível para os programas que eu desejar, não os que o sistema operacional acha que é melhor”.

Mas isso é uma preocupação desnecessária. Entenda: A sua memória RAM estando cheia ou vazia, será usada, de toda forma, para os programas que você deseja usar. O cache daqueles programas que você não usa há bastante tempo é marcado com “baixa prioridade” e são descartados automaticamente assim que o sistema precisar de memória.

Como esses dados podem ser descartados imediatamente quando necessário, não há nenhuma desvantagem em usar a memória RAM para cache.

Memória RAM vazia é inútil. Não é mais rápido para o computador gravar dados numa RAM vazia. A RAM vazia também não gasta menos energia. Pelo contrário, ela irá economizar energia, visto que executará todos os processos mais rápido.



Conclusão

É por esses motivos que usar programas para limpar o cache no Android ou em outros sistemas operacionais não é uma boa ideia. Ficar se preocupado que o computador está enchendo sua memória de cache também não é uma boa ideia.

Também é por esses motivos que, utilizar o Windows XP num computador moderno não é uma ideia inteligente. Enquanto o uso de memória RAM no Windows XP pode ser menor do no Windows 7, isso não é necessariamente uma coisa boa se você tem um computador com uma boa quantidade de memória RAM.