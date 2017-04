No mês passado, nós apresentamos aos nossos leitores o significado dos 11 primeiros termos mais usados em redes de computadores. A fraseologia é bem peculiar e para aqueles que não estão familiarizados com com ela, acabam sem entender nada!

Leia também: Conheça e entenda 22 termos usados em redes de computadores – parte 1

No artigo anterior mostramos o significado dos seguintes termos:

ISP

LAN

WAN

Endereço IP

IPv4 e IPv6

Roteador

Gateway

NAT

DHCP

Hostnames

Nome de Domínio

Agora vamos entender o que significa os 11 termos restantes.

DNS

O DNS ou domain name system é um sistema que converte o nome de domínio ou hostname legível em endereços IP. Por exemplo, quando você digita “www.guiadopc.com.br” no seu navegador, o seu computador entra em contato com o servidor DNS com o endereço que você digitou. O DNS, por sua vez, responde com o endereço IP do site. O navegador se conecta, na verdade, com o endereço IP, não com o nome de domínio.

Tente você mesmo!

Copie e cole no seu navegador os seguintes endereços IP e veja os sites a qual eles pertencem:

173.194.118.184

186.192.90.5

31.13.73.129

Dica: Para saber qual o endereço IP de qualquer site, basta abrir o MS-DOS e digitar “ping www.seusite.com.br“. O resultado mostrará o endereço IP do site. Para abrir o DOS, digite “cmd” na pesquisa do menu iniciar do Windows.

Ethernet

Se o seu computador estiver conectado a uma rede através de um cabo, provavelmente você está usando um cabo Ethernet. Esse cabo, por sua vez, está conectado na porta Ethernet do seu computador. Deu para entender? Em termos mais complexos a Ethernet é uma arquitetura de interconexão pare reles locais (LAN).

Interface de Rede ou Conexões de Rede

Existem basicamente duas Interfaces de Rede: A conexão Ethernet com fio e sem fio. Cada conexão de rede tem o seu próprio endereço IP. Cada um é uma conexão diferente. As conexões de rede podem ser adicionadas inteiramente em software, de modo que essas conexões nem sempre correspondem diretamente aos dispositivos de hardware.

Localhost

O nome localhost sempre corresponde ao dispositivo que você está usando. O endereço “http://localhost“, na verdade corresponde ao endereço IPv4 “127.0.0.1” e IPv6 “::1“.

MAC Address

Cada conexão de rede possui um endereço MAC (Media Access Control. Em português: Controle de Acesso ao Meio), também conhecido como endereço físico. Este é um número único de cada dispositivo que tem como função controlar o acesso ao mesmo. O endereço MAC é normalmente atribuído quando o fabricante cria um novo dispositivo.

O endereço MAC é precioso, com ele é possível acessar sua conexão de rede. Por isso não compartilhe esse número com ninguém!

Port

Quando uma aplicação deseja enviar ou receber tráfego, tem que usar uma porta. As portas numeradas de 1 a 65535 são usadas para receber ou enviar esse tráfego. Cada aplicação usa uma porta e é por isso que é possível saber o que cada aplicativo está usando da rede.

O padrão HTTP usa a porta 80. Quando você se conecta ao http://www.guiadopc.com.br, você está fazendo uma conexão HTTP pela porta 80.

Tente você mesmo!

Tente acessar o Guia do PC usando outra porta. Por exemplo, digite no seu navegador “http://guiadopc.com.br:81“. Se o nosso site não abrir é porque o servidor web não está respondendo à porta 81.

Protocolo – TCP, UDP, ICMP e etc

Os protocolos são diferentes formas de comunicação através da Internet. TCP e UDP são os mais comumente usados. Diferentes protocolos são ideais para diferentes tipos de comunicação.

Pacote

Um pacote é uma unidade de dados enviados entre dispositivos. Quando você acessa uma página na Internet, o seu computador envia pacotes para o servidor web solicitando pacotes de dados para montar a página. O servidor web responde com esses pacotes e o seu navegador monta a página.

Quando fazemos um teste de ping (como mostrado na parte DNS ), o computador dispara um pacote de 32 bytes de dados e aguarda a resposta. Como podemos ver na imagem acima, foram enviados quatro pacotes e foram recebidos apenas três. Tivemos a perda de um pacote.

Firewall

Um Firewall é um software ou hardware que bloqueia determinados tipos de acessos. Por exemplo, um firewall pode bloquear o tráfego de entrada de uma determinada porta. Pode-se também, bloquear totalmente o tráfego de entrada e liberar apenas as provenientes de um endereço IP específico.

HTTP

O hypertext transfer protocol é o protocolo padrão dos navegadores web modernos. FTP e BitTorrent são exemplos de protocolos alternativos.

URL

O uniform resource locator ou URL é conhecido como endereço web. A URL é exibida na barra de endereço do navegador. Por exemplo, http://www.guiadopc.com.br é a URL ou endereço do nosso blog.

Esses foram os 22 termos mais usados em redes de computadores. Caso tenham ficado com alguma dúvida, poste nos comentários!

—

Super Promoção Guia do PC e DX.COM

O que você acha de ganhar dois smartphones? O Guia do PC em parceria com a DX.COM estão sorteando dois smartphones da DOOGEE, líder no mercado chinês.

Os aparelhos são os mais novos lançamentos da marca, o modelo DG310. Confira o review completo que fizemos do dispositivo e veja como participar da promoção!