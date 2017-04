in Artigos

by Felipe Falcão

Uma pasta ou um arquivo oculto, nada mais é que um arquivo ou pasta normal, mas com um conjunto de opções que o deixam oculto. Os sistemas operacionais usam essa opção em arquivos do sistema, para que você não altere ou apague algo por engano. Por isso eles deixam os arquivos ocultos. Outro motivo, é tirar esses arquivos do seu caminho: não são necessários para você.

Então, visto que essa opção existe, podemos usá-la para ocultar pastas e arquivos pessoais. Isso é muito útil caso você compartilhe o seu computador com outra pessoa.

Esse truque está longe de ser infalível. Mas pode ser uma boa dica para quem está procurando uma solução simples e rápida.

Como ocultar arquivos e pastas no Windows 8

Os passos são bem simples de serem seguidos:

1º passo: Encontre o arquivo ou arquivos que você deseja ocultar e clique nele com o botão direito do mouse. Depois selecione a opção Propriedades.

2º passo: Na aba Geral procure a opção Atributos. Marque a caixa de seleção com a opção Oculto. Depois é só clicar em OK.

Você poderá seguir esses mesmos passos para ocultar as pastas desejadas.

O Windows também possui um segundo tipo de pastas e arquivos ocultos. Esse segundo tipo é conhecido como Arquivos do Sistema. Existe uma opção separada que permite a visualização desses arquivos. Essa opção pode ser encontrada nas opções de pasta:

Assim se a sua pasta ou arquivo estiver configurado como Arquivo do Sistema, ela estará ainda mais oculta. Se algum espertinho marcar a opção Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas (ver imagem acima) nas opções de pasta, seu arquivo não aparecerá. Veja a imagem abaixo:

A opção Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas nas opções de pasta está marcada. Mesmo assim, a pasta teste não aparece. Agora vamos desmarcar a opção Ocultar arquivos protegidos do sistema operacional nas opções de pasta e ver o que acontece:

Notaram? A pasta teste apareceu! Agora como você pode transformar a sua simples pasta ou arquivo em uma pasta ou arquivo do sistema operacional? É simples! Basta seguir os seguintes passos:

1º passo: Aperte as teclas Windows + R e digite cmd.

2º passo: Agora digite o seguinte comando: attrib +s +h “caminho da sua pasta ou arquivo”. No exemplo deste post o comando ficou assim: attrib +s +h “C:\teste”. Aperte Enter e pronto! Agora você tem um arquivo ou pasta do sistema operacional.

Caso você queira voltar sua pasta ou arquivo ao normal, basta digitar o comando: attrib -s -h “caminho da sua pasta ou arquivo“. No exemplo deste post o comando ficou assim: attrib -s -h “C:/teste”.

Agora você conhece outros meios de ocultar arquivos e pastas no Windows 8! Conhece outros meios? Deixe nos comentários!

