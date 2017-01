O Windows pode transformar o seu computador, seja ele um notebook ou desktop, em um hotspot wireless! Isso permite que você compartilhe a sua conexão com outros dispositivos. Então vamos começar com a maneira mais fácil!

Roteador Virtual

Existem maneiras de criar um hotspot Wi-Fi no Windows, mas nenhuma delas é tão fácil quanto instalar um pequeno aplicativo chamado Virtual Router. O Virtual Router é um programa gratuito de código aberto. A sua interface simples engana aqueles que pensam que o software não é poderoso. O que ele faz é se utilizar de funcionalidades que estão ocultas no Windows.

Por exemplo, é possível criar um adaptador Wi-Fi virtual que permite que você se conecte a uma rede e, ao mesmo tempo, distribua essa conexão via Wi-Fi. É possível fazer as duas coisas com o mesmo adaptador! A interface é simples e o programa é muito fácil de ser utilizado.

Faça o download do Virtual Router e instale o programa. Quando você abrir o mesmo, verá uma janela pedido para você configurar informações como nome da rede e senha. Também será necessário informar qual a rede que ele deverá compartilhar. Depois disso basta apertar o botão “Start Virtual Router”.

Windows 7

No Windows 7 este recurso está integrado a uma interface gráfica. Abra o gerenciador de rede sem fio e clique em Adicionar. Será apresentado para você duas opções, selecione e segunda: Criar uma conexão ad hoc.

Depois basta seguir as instruções do assistente.

Observação: Quando as configurações forem finalizadas, será necessário habilitar o compartilhamento da internet. Para isso clique com o botão direito em cima da conexão recém-criada e clique em Propriedades. Depois procure a aba Compartilhamento e marque a opção: Permitir que outros computadores da rede se conectem a internet por meio deste computador. Depois disso basta apertar o botão “Ok”.

Windows 8

No Windows 8, essa interface foi retirada. Mas isso não quer dizer que você não consiga configurar um ponto de acesso dessa maneira nesta versão do Windows. A configuração ainda é possível, no entanto, por meio de linhas de comando no Prompt do Windows.

A primeira a coisa a fazer é apertar as teclas Windows + R, digitar “ncpa.cpl” (sem as aspas) e apertar Enter.

Na janela que abrir clique com o botão direito em cima da sua conexão Wi-Fi e clique em Propriedades. Depois procure a aba Compartilhamento e marque a opção: Permitir que outros computadores da rede se conectem a internet por meio deste computador. Depois disso basta apertar o botão “Ok”. Feito isso, vamos para os comandos!

Clique com o botão direito em cima do botão Iniciar do Windows e escolha a opção Prompt de Comando (admin).

Com o prompt de comando aberto. Digite o seguinte código:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=”Guia do PC” key=”S3Nha”

Esse código cria o ponto de acesso onde ssid é o nome da sua conexão e key é a senha.

Vale lembrar que o ponto de acesso é criado com WPA2-PSK (AES). Depois desses passos concluídos, podemos começar a compartilhar nossa rede. Para isso digite o comando:

netsh wlan start hostednetwork

Se estiver tudo certo, você deverá receber uma confirmação de que a sua rede foi iniciada.

Caso queira saber informações e configurações da sua rede recém-criada, basta digitar o comando abaixo:

netsh wlan show hostednetwork

Agora você não tem mais desculpas para ficar sem acesso Wi-Fi a internet!