O Windows 10 será lançado no dia 29 de julho de 2015. Se você é um usuário do Windows 7 e 8.1 já deve ter percebido que existe um ícone na bandeja do sistema com o título “Baixe o Windows 10”. Está será uma atualização gratuita que, com certeza, será uma boa para os usuários do Windows 7 e 8.

A Microsoft quer atualizar o máximo possível de computadores que atualmente utilizam as versões 7 e 8 do seu sistema operacional para o Windows 10. Com isso, ela padronizará o seu sistema operacional. Depois da confusão que vimos acontecer com as versões 7 e 8, o Windows 10 parece está muito bom!

Sim, é gratuito!

O Windows 10 será uma atualização gratuita. Para recebê-la, porém, você deve está executando o Windows 7 Service Pack 1 ou Windows 8.1. Mas não apenas isso. Terá também que fazer a atualização durante o primeiro ano após o lançamento da nova versão. Atendendo a esses requisitos, você não precisará tirar um centavo do bolso.

Se você possuir um computador mais antigo executando o Windows Vista ou alguma versão anterior, não poderá obter a atualização gratuita. Nesse caso, você poderá comprar um novo PC, afinal de contas, o seu já está velho mesmo! No caso daquelas pessoas que possuem uma versão pirata não genuína do Windows, também poderá obter a atualização gratuita, no entanto, continuarão a possuir uma versão não genuína do Windows 10.

Se você está montando um computador novo e deseja obter uma cópia do Windows 10, terá de comprá-lo por mais ou menos R$ 335,00, pela versão Home e R$ 605,00 pela versão Pro. O mesmo acontece se você formatou o seu computador depois do primeiro ano da atualização gratuita. Ou você continua a usar o seu Windows 8.1 ou terá que comprar o Windows 10 – a menos que a Microsoft amplie a oferta de atualização gratuita.

Como atualizar

Você será capaz de realizar a atualização via Windows Update quando o Windows 10 for lançado. Para isso, clique no ícone “Baixe o Windows 10” que aparece na bandeja do sistema logo ao lado do relógio. Esse ícone foi adicionado em todos os computadores que estão executando o Windows 7 SP1 e Windows 8.1 por meio de uma atualização.

Quando você clica no ícone, irá abrir uma janela informando os passos que você precisa dar para fazer a sua reserva do Windows. Fazendo essa reserva, o Windows irá baixar automaticamente o Windows 10 em pacotes, antes da data de lançamento. Assim, quando o novo sistema for lançado, você não terá que baixar o instalador maciço da Microsoft ao mesmo tempo que todo o mundo, literalmente, está fazendo o mesmo. Funciona como um pré-download de um filme ou jogo antes da data de lançamento.

Se você está planejando fazer a atualização, reserve agora mesmo a sua cópia do Windows 10! É claro, você não precisa fazer isso para obter a atualização gratuita. Como já falamos, a mesma será gratuita durante todo primeiro ano após o lançamento. No entanto, fazendo a reserva, você economizará tempo de download

A atualização não deverá apagar seus arquivos pessoais. De toda forma, é sempre bom ter um backup de seus arquivos mais importantes. Se você possui um hardware ou programa que não é compatível com o Windows 10, o aplicativo de instalação irá lhe informar sobre quaisquer possíveis problemas que você possa enfrentar.

O que há de novo – e você deve atualizar?

A Microsoft quer que o Windows 10 seja uma atualização digna para os usuários do Windows 7 e 8.1. Se baseia no Windows 8 e oferece melhorias no desktop e de segurança. No Windows 10 não existirá mais a odiada barra lateral. O botão Iniciar está de volta, com muitas novidades, como os ícones que poderão ser completamente personalizáveis.

Ainda existe melhorias no Gerenciador de tarefas e no Prompt de Comando, por exemplo. As melhorias nestes dois componentes devem fazer os usuários do Windows 7 especialmente felizes! Também existe o novo navegador padrão da Microsoft, o Edge! Este, comparado com as ultimas versões do Internet Explorer é infinitamente melhor!

Essas são apenas algumas das inúmeras novidades que acompanham o Windows 10. Com certeza, vale a pena fazer a atualização!

Os planos da Microsoft para o Windows 10

A Microsoft está nos empurrando uma ideia de que o Windows 10 será diferente das versões anteriores, ele até foi chamado de “a última versão do Windows”. A Microsoft planeja lançar atualizações frequentes e adicionar funcionalidades. Isso nos deixa com uma certa expectativa, embora ela tenha dito o mesmo sobre o Windows 8.

Os planos são lançar novas melhorias assim que as mesmas estejam prontas e atualizar os computadores via Windows Update, não ficar guardando-as para os anos a frente. Pelo menos, é isso que a Microsoft promete, sedo o Windows 10, a ultima grande atualização que você fará, de acordo com a mesma.

O Windows 10 parece ser uma boa atualização. Claro, existem algumas coisas que você pode não gostar no Windows 10, mas, provavelmente, você poderá desativar todas elas. Assim, que venha o Windows 10!