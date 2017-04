A Incomedia lançou no dia primeiro de outubro a versão 12 do WebSite X5! A nova versão está com muitas novidades interessantíssimas para os desenvolvedores profissionais e entusiastas da área! Dentre as novas funcionalidades podemos destacar: Web Design Responsivo, Gerenciamento de Pedidos e Estoque ( para lojas virtuais ) e novos recursos de Privacidade e Segurança. Vamos, então, conhecer melhor essa excelente ferramenta?

WebSite X5 Evolution 12 ou Professional 12?

O WebSite X5 possui dois diferentes produtos: Evolution 12 e Professional 12. Falando de modo simples o Evolution 12 é voltado para usuários mais básicos, que não necessitam de funções avançadas. O Professional 12 já é indicado para profissionais do ramo, permitindo aos mesmo melhor manipulação de informações, funções mais avançadas e uma opção maior de ferramentas. Está com dúvida sobre qual deles adquirir? Então veja a tabela comparativa dos produtos logo abaixo:

Download do arquivo em PDF

Depois de analisar a diferença entre os produtos, você estará mais apito para escolher qual melhor se encaixa nas suas necessidades.

Porque o WebSite X5 Professional 12?

O Website X5 Professional 12* é a solução perfeita para criar websites, blogs e lojas virtuais, otimizados para mecanismos de busca, equipados com um app para dispositivos móveis e, o que é ainda melhor, responsivos, para uma perfeita exibição e navegação em todos os dispositivos, inclusive tablets e smartphones. Projetado para quem cria websites profissionalmente, o WebSite X5 Professional 12 mantém a estrutura de um passeio guiado, mas tem muitas outras ferramentas extras e recursos avançados. O resultado é uma combinação surpreendente de simplicidade e poder, que oferece aos usuários profissionais diversas vantagens importantes: flexibilidade e larga margem de personalização, redução no tempo de desenvolvimento, projetos de última geração, investimento otimizado.

*Embora iremos falar sobre a versão Professional 12, a grande maioria das informações também se aplica a versão Evolution 12.

Sites Responsivos

Uma das novidades que, particularmente me muito a atenção, é a possibilidade de criação de site completamente responsivos. Os sites hoje não são apenas acessar pelas telas de um PC. Os acessos por meio de dispositivos móveis tem crescido consideravelmente! Os sites responsivos se adaptam a qualquer tamanho de tela, apresentando o conteúdo para o usuário de forma clara e intuitiva.

Com o WebSite X5 Professional 12, você tem uma visualização completa do seu website à medida em que ele cresce: configure breakpoints e defina conteúdos que devam ser mantidos em exibição e como eles devem ser alinhados. Você terá um website perfeito para uso em dispositivos móveis, sempre e em qualquer lugar.

Desenvolva seu site em 5 passos

Como nas outras versões do WebSite X5, você desenvolve seu site em apenas 5 passos principais. Claro, dentro desses 5 passos principais o software lhe proporciona um grande número de opções secundarias, mas não menos importantes para um bom desenvolvimento.

Passo 1

Primeiramente você deve dar um nome para o seu projeto e escolher onde você deseja salvá-lo

Depois você poderá escolher entre mais de 1.000 modelos pré-definidos ou criar o seu próprio layout.

Passo 2

No segundo passo você irá criar o mapa do site, ou seja, todas as áreas/páginas que existiram no seu site.

Passo 3

Agora você terá que criar as páginas. Essa é a parte mais divertida na minha opinião! Aqui você pode explorar bastante. Existem muitas funções que você pode usar para incrementar o seu site. Com um pouco de criatividade é possível criar lindos sites e até mesmo lojas virtuais!

Passo 4

Agora que todas as páginas do seu site estão prontas, é hora de passar para o 4º passo. Aqui você é apresentado as opções avançadas. O uso das funções dessa área vai depender do tipo de site que você está fazendo: site institucional, blog, loja virtual e etc.

Passo 5

Depois de tudo pronto, você pode exportar o seu site e subir os arquivos para a sua hospedagem.

Conclusão

Fica claro que a utilização do WebSite X5 Professional 12 reduz bastante o tempo de desenvolvimento de websites simples e complexos. As suas ferramentas, agora atualizadas na versão 12 estão, de fato, muito práticas e intuitivas, permitindo que qualquer pessoa com conhecimentos básicos consiga desenvolver um site!

Gostou do WebSite X5 versão 12? Então você pode fazer baixar a versão de teste e ver por si mesmo a capacidade desse software!

Download do WebSite X5 Professional 12