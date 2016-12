Como sabemos perde de documentos importantes como imagens, vídeos, etc., é de partir o coração. É muito frustrante quando você não consegue recuperar essas informações. Existem muitos softwares na internet que podem fazer a recuperação desses dados. Vamos analisar 5 deles.

EaseUS Data Recovery Wizard

EaseUS Data Recovery Wizard é um dos melhores softwares disponíveis no mercado para recuperação de dados. Você pode recuperar arquivos apagados do HD, HD externo, USB, cartão de memória, câmera digital, smartphone e etc. Ele possui uma interface amigável e interativa. Mesmo se você estiver usando este programa pela primeira vez, você pode recuperar seus dados em três passos simples. Além disso, é seguro, você não corre o risco de danificar o seu dispositivo.

Algumas características:

Recuperar dados inacessíveis;

Recuperar dados de uma partição apagada;

Recuperar dados após computador não poder iniciar o Windows ou outros problemas de inicialização;

Uso por tempo ilimitado;

Atualizações gratuitas para sempre.

DMDE Free Edition

Este é um software de recuperação muito poderoso! Pode ajudá-lo a recuperar estrutura de pastas e arquivos através de um algoritmo especial onde outros softwares não conseguem.

Algumas características:

Editor de disco;

Gerenciador simples de partições;

Recuperação de arquivos;

construtor Raid.

Se você tem dinheiro, pode começa a usar a edição paga que é mais útil.

Recuva

Como o nome já revela, este software simples recupera arquivos apagados de uma maneira bem simples. Se acidentalmente você apagou algum arquivo do seu computador, o Recuva pode recuperar este arquivo para você.

A Interface é muito simples de usar, clique sobre analisar e, em seguida, escolha o tipo do arquivo que você perdeu. O software vai fazer uma varredura e lhe mostrará quais arquivos podem ser recuperados.

Algumas características:

Fácil de usar;

Pode ser executado a partir de um pen drive USB;

Restaura todos os tipos de arquivos, documentos, imagens, vídeo, música, e-mail, qualquer coisa;

Suporta FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5, NTFS + EFS.

PhotoRec

PhotoRec é um programa que ignora completamente o sistema do seu computador e trabalha somente na recuperação dos arquivos de sua câmera digital. Ele consegue recuperar arquivos mesmo se o seu cartão de memória já estiver gravado com outras informações.

Ele foi testado em várias câmeras:

Canon EOS 60D, 300D, 10D

Casio Exilim EX-Z 750

Fujifilm X-T10

HP Photosmart 620, 850, 935

Nikon CoolPix 775, 950, 5700

Olympus C350N, C860L, Mju 400 Digital, Stylus 300

DSLR Sony Alpha, DSC-P9, NEX-6

K20D Pentax

Praktica DCZ-3.4

Minitool partition recovery free

O nosso último programa para recuperar arquivos é o Minitool partition recovery free. Este programa pode fazer uma varredura no seu HD de com aprox. 130 GB em aprox. 20 minutos. Ele possui um grande desempenho em encontrar e recuperar arquivos apagados.

As característica de recuperação deste software podem utilizar uma abordagem ligeiramente diferente, no sentido em que pode ser especificamente orientada para a recuperação de pastas e mídias digitais. Arquivos como fotos, vídeos, gravações áudio, vídeo e outros itens de mídia.

É verdade que cada caso, as circunstâncias podem variar. No entanto, fazendo uso desses softwares, com certeza, você estará mais protegido com relação a perda de arquivos.