Com tantas opções disponíveis no mercado, a decisão por um plano de hospedagem pode acabar se tornando um processo mais complicado do que deveria ser. A grande maioria das empresas oferecem especificações técnicas similares em seus planos, tornando os detalhes decisivos na escolha. Confira os principais fatores que devem ser levados em conta ao escolher o seu plano de hospedagem web.

Disponibilidade e Velocidade de Acesso

O servidor do seu website deve oferecer um acesso veloz e confiável. Mas mais importante do que é isso é a taxa de disponibilidade garantida pelo provedor. É comum que as empresas de hospedagem necessitem realizar manutenções programadas em seus servidores, e isso pode acabar resultando na interrupção momentânea de serviço. Atualmente, o padrão mínimo aceitável de disponibilidade é de no mínimo 99% do tempo. Qualquer empresa que garanta uma disponibilidade de serviço inferior deve ser descartada.

Para se ter uma ideia da competitividade nesse setor, a 1&1, uma das líderes no mercado de hospedagem de websites, garante a disponibilidade de seus servidores durante mais de 99,9% do tempo.

Suporte Técnico

Este é um fator crucial a ser considerado na contratação de um plano de hospedagem. A empresa oferece suporte 24 horas? Possui suporte por telefone ou chat? O time de suporte é formado por pessoas qualificadas tecnicamente? Estas são todas questões a serem consideradas no momento da escolha do seu plano de hospedagem.

Ninguém espera ter que precisar do suporte técnico, mas é importante estar preparado para o pior. A indisponibilidade prolongada de um website pode significar uma perda enorme de receita para websites que dependem de acessos como fonte de renda, por exemplo.

Preço do Plano de Hospedagem

Este é muitas vezes o aspecto determinante na escolha do serviço de hospedagem. Os serviços de hospedagem gratuitos devem ser evitados a todo custo, já que são condicionados à inclusão de anúncios de terceiros nas suas páginas, além de colocarem as suas informações em risco.

O preço final do plano vai depender de vários fatores. Os planos de hospedagem compartilhada são os mais econômicos, ideais para websites com uma audiência menor e blogs pessoais. Empresas de e-commerce, por sua vez, podem preferir um plano com servidor dedicado, capaz de realizar diversas transações por segundo e garantir um carregamento mais rápido das páginas.

Estes são os principais fatores que devem ser avaliados no momento da contratação de um serviço de hospedagem. Cada projeto possui as suas próprias especificações, portanto, é importante levar em conta a finalidade do seu website e as necessidades particulares que garantirão uma experiência confortável aos visitantes.