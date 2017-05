Com poucos toques na tela do celular, um problema resolvido – não importa se um vazamento, carro quebrado ou cachorro precisando de cuidados. É isso que promete o ServiceTouch (https://servicetouch.com/pt-br), aplicativo recém-lançado que liga prestadores de serviços a quem necessita. Com uma plataforma que mistura rede social e mensagens instantâneas, o app usa geolocalização para achar prestadores de serviços mais próximos que possam executar uma demanda emergencial, assim como estabelece critérios variados para atender demandas mais específicas.

O funcionamento é simples: depois de se registrar o usuário escolhe entre oito categorias – automóvel, casa, saúde, pets, entre outras, por sua vez subdivididas em diversos serviços –, diz se prefere um profissional independente ou uma empresa, vê os perfis próximos à sua localização e pode abrir um canal de conversa no mesmo momento para tirar dúvidas ou fechar negócio. O prestador de serviço recebe uma notificação em tempo real quando alguém envia uma mensagem.

Também é possível cadastrar uma solicitação com critérios como avaliação do profissional, proximidade, formas de pagamento aceitas, entre outros. “É como uma espécie de chamada pública para um serviço. Todos os prestadores que se encaixam no perfil desejado são avisados e podem tentar atender à solicitação”, afirma Claudio Montagnoli, fundador do ServiceTouch junto a Paulo Oliveira.

O app permite ainda favoritar o prestador em uma lista de contatos para consultas futuras. “Nossa ideia era descomplicar os aplicativos de serviços concentrando tudo em um único lugar. Queremos ser mais do que intermediadores: queremos funcionar como um ambiente onde as pessoas se encontrem e fechem o melhor negócio”, explica Claudio.

O ServiceTouch é gratuito para ambas as partes e está disponível para Android e iOS, em português, inglês e espanhol. Para os fundadores, o escopo de alcance do aplicativo é mundial. “Aos poucos, acrescentaremos serviços específicos para alguns países, dependerá da quantidade de solicitações”, conta.