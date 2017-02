Nos Estados Unidos é possível encontrar notebooks, gadgets, smartphones e outros eletrônicos por preços muito mais em conta do que no Brasil, economizando até 4 mil reais. Infelizmente, a maioria das lojas online dos EUA ou não aceitam cartões brasileiros, ou não enviam produtos para o Brasil. A Qwintry, uma das startups mais renomadas na área de redirecionamento de encomendas, encontrou a solução para esse problema.

Ao se cadastrar no site da empresa, você recebe gratuitamente um endereço nos EUA para fazer compras na loja on-line que quiser. Sempre que solicitarem o seu endereço para envio (shipping address), você copia e cola o seu endereço americano. Em alguns dias a loja entrega as suas mercadorias no armazém da Qwintry em Delaware, um estado americano livre de impostos comerciais (sales tax), de onde você pode solicitar o despacho diretamente para o Brasil ou tirar fotos e testar a mercadoria para ver se está tudo em ordem com ela. Após preencher a declaração aduaneira e solicitar o envio, é só aguardar 10-20 dias para receber os seus produtos. Na sua conta você tem todo o controle do processo.

Todas as modalidades de frete disponibilizadas por esse redirecionador são do Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS), um dos meios mais seguros e econômicos. As encomendas despachadas recebem um código de rastreamento (tracking) para que o cliente possa verificar onde elas se encontram. Uma maneira bem interessante de economizar com o frete é a consolidação de encomendas, ou seja, você faz compras em diversas lojas, envia para o armazém da Qwintry, e junta tudo em uma única caixa. Diferentemente de outros redirecionadores, essa startup não cobra para receber, despachar ou consolidar encomendas. É cobrado somente o frete, material de empacotamento (3 a 5 dólares, dependendo do tamanho da caixa) e serviços adicionais, como tirar fotos, testar, adicionar seguro, material especial de proteção e etc.

É importante destacar que mesmo com os altos impostos de importação do Brasil, vale muito a pena importar computadores e eletrônicos. Ao importar o MacBook Pro da Apple, por exemplo, você economiza entre 3 e 5 mil reais (dependendo da cotação), mesmo com os impostos. Veja a comparação no site da Apple Store dos EUA e do Brasil.

Nas lojas online dos Estados Unidos, como a Amazon e a Best Buy, você também pode adquirir produtos que ou ainda não chegaram no Brasil, ou que dificilmente são encontrados por aqui, como o ZenBook 3 e outros potentes lançamentos da Asus.

Um outro recurso muito útil de importação da Qwintry é o serviço de compras assistidas “Ajude-me nas compras!”. Ele é ideal para quem não fala inglês, não tem paciência com a burocracia dos sites das lojas ou não tem cartão de crédito internacional. Basta enviar o link do computador ou produto que você quer e carregar créditos, que a Qwintry compra para você. Uma vez que a empresa aceita pagamento em reais com cartão de crédito brasileiro, transferência bancária e boleto, você pode fazer compras nos EUA sem mesmo ter uma conta em banco.

A inovação mais recente desse redirecionador é o recurso Qwintry Cashback, com o qual você pode receber até 15% de desconto em rebates e cashback fazendo compras nos Estados Unidos. É só acessar os links das lojas disponíveis no site da Qwintry (após entrar na sua conta). Você também pode manusear a sua conta utilizando aplicativos para iOS e Android.

