É praticamente uma tradição: toda segunda terça-feira de cada mês a Microsoft lança novas atualizações para Windows e Office. Essas atualizações podem ser instaladas facilmente em um computador conectado a internet, através do Windows Update. Entretanto, como atualizar um computador que, por um motivo qualquer, não está conectado a grande rede? Baixar todas as atualizações, uma por uma, da página de download da Microsoft seria uma (complicada e cansativa) solução.

Se você vive nessas condições, saiba que há como melhorar isso. O gratuito e open source WSUS Offline Update promete resolver o problema de forma muito mais simples e rápida. Ele faz o mesmo procedimento citado acima: baixa todas as atualizações para Windows e/ou Office, mas em poucos cliques e de forma automatizada.

Todas as atualizações são salvas na pasta “ client “. Basta copiar o conteúdo dessa pasta para um pen drive ou gravar em um CD, levar ao computar a ser atualizado, e executar o aplicativo “ UpdateInstaller.exe “. Alguns minutos depois, seu sistema estará em dia com as últimas melhorias e correções de segurança lançadas para Windows e Office.

O programa suporta os Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, Server 2008 R2 e o descontinuado Server 2000, em suas versões de 32 ou 64 bits, e as versões XP, 2003 e 2007 do Microsoft Office. Vários idiomas estão disponíveis (incluindo o português brasileiro). O WSUS Offline Update também dispensa instalação, é só baixar e usar.

Recomendado para quem ainda não tem uma (boa) conexão com a internet no conforto do lar ou para administradores de grandes redes, que poderão baixar as atualizações uma apenas vez e instalar em vários computadores.