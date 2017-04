in Dicas e tutoriais

by Helito Bijora

Programas pagos geralmente oferecem uma “amostra grátis” do produto (a.k.a. trial) por 30 dias, e depois desse período funcionam de forma limitada ou param de operar completamente se o usuário não adquirir e registrar o software.

Com o Microsoft Office também é assim. Mas 30 dias pode ser pouco para testar um produto com tantas funções e recursos. Pensando nisso, foi criado o Office 2010 Trial Extender, que estica o prazo de ativação do Office 2010 em até 180 dias, ou 6 meses.

A ferramenta trabalha de forma legal e faz, a exemplo do que acontece com o Windows 7 e Vista, uso de um código para zerar o contador do Office. Esse contador pode ser resetado até 5 vezes, ou seja, são 150 dias, que somados aos 30 dias iniciais, resultam em 180 dias.

A dica é executar o Office 2010 Trial Extender, que requer o Microsoft .NET Framework 3.5 (ou superior) para funcionar, assim que os 30 dias da versão trial acabarem. Lembrando que o comando só funcionará por 5 vezes.

Seis meses são mais do que o suficiente para testar o Office 2010 e saber se vale investir no upgrade.