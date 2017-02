Vuvuzelas são coisas coloridas que fazem barulho irritante e no Brasil chamamos de Restart . Em plena Copa do Mundo é impossível não conhecer ou nunca ter ouvido o som característico da corneta, mesmo estando separado por um oceano do continente africano.

Nos estádios ela pode causar sérios problemas de audição, pela TV não chega a tanto, mas atrapalha e incomoda. Embora em aparelhos modernos seja possível filtrar os sons da vuvuzela, há quem assista aos jogos do mundial pela pequena tela do computador. Se esse é o seu caso, o Devuvuzelator merece sua atenção.

Criado pela Stardock, a mesma desenvolvedora do famoso WindowBlinds, em parceria com a Universidade de Londres, o Devuvuzelator filtra e ameniza o ruído das chatas vuvuzelas. Parece complicado, mas é simples: o programa elimina as frequências de ondas utilizadas pelo instrumento. O aplicativo traz diversos níveis de filtragem, inclusive um hardcore que pode acabar com a voz do locutor da pelada.

O Devuvuzelator é gratuito e não requer instalação, é só baixar e rodar! Disponível apenas para Windows.