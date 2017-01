Mesmo não sendo um (web)designer às vezes pinta aquela necessidade de descobrir a cor exata de determinada região de um programa, imagem ou página da web. Se você é profissional já sabe o que fazer de cor e salteado, mas e se não é da área e o único editor de imagens instalado em seu computador é o Paint?

O gratuito ColorPix é a solução ideal para resolver esse tipo de problema. O programa, que é levíssimo e dispensa instalação, funciona numa discreta janela. Mas discreto não é sinônimo de ruim: basta mover o cursor do mouse para obter o código da cor em RGB, Hex, HSB e CMYK, além da posição exata do pixel no monitor.

O programa ainda possui outras facilidades. Clique no botão “+” para fazer com que a janela se sobreponha as outras. Ele ainda possui uma lupa, com zoom variando de 100% a 2800%, para facilitar ainda mais a captura.

Outra dica importante para melhor utilização do ColorPix é manter a janela do programa em foco (primeiro plano), localizar o pixel exato que se deseja extrair sua informação de cor, e pressionar qualquer tecla para travar no ponto desejado. Errou? Não importa, basta clicar no quadro de pré-visualização da cor para desbloquear o ColorPix e começar tudo de novo.

Com esse utilitário é impossível não conseguir o código exato de qualquer pixel exibido no monitor. Pequeno, leve, prático e gratuito. Recomendado!