O FluffyApp um aplicativo desenvolvido para o sistema operacional da Microsoft idêntico ao CloudApp, exclusivo para Mac OS X. Quem já teve a oportunidade de usar o programa na plataforma da Apple sabe da geniosidade do utilitário em upload de arquivos. Entretanto, se você não é um feliz dono de um Macintosh, conseguirá uma experiência muito parecida no Windows com o FluffyApp.

A simplicidade já começa pelo cadastro. Basta digitar seu e-mail e criar uma senha. Por fim, apenas confirme o cadastroregistro clicando no link da mensagem recebida no e-mail cadastrado. Pronto, você já pode utilizar o FluffyApp.

Para subir uma imagem, arquivo de texto ou música simplesmente arraste-o para o ícone do programa, uma nuvem branca e inconfundível que fica ao lado do relógio do Windows. O link para download é copiado automaticamente para área de transferência para ser colado no Twitter, e-mail, Messenger, etc.

Os últimos arquivos enviados, bem como as configurações do FluffyApp, podem ser acessados no menu de contexto. Capturas de tela, por padrão, são enviadas automaticamente assim que tiradas – opção que pode ser desativada em ‘Autoupload screenshots’.

As opções permitem configurar notificações, iniciar o programa com o Windows e desativar a cópia da URL dos arquivos enviados para a área de transferência. A versão atual do FluffyApp é a 0.8.3, mas por padrão, o programa é atualizado automaticamente. Esse e outros recursos também podem ser desativados nas opções.

Todos os arquivos que foram subidos podem ser acessados na interface web, em my.cl.ly, ou no menu do contexto do programa, em ‘Open web interface’. Tudo fica muito bem organizado por categorias, e aparentemente o espaço em disco virtual é ilimitado.

Entretanto, como nada é perfeito, na versão gratuita do FluffyApp, você só pode subir até 10 arquivos por dia, que ficam disponíveis online por apenas 3 meses. Para fazer upload de um número ilimitado de arquivos, sem limite de tempo, além de outros benefícios, como uso de domínio próprio, é necessário desembolsar 4€ por mês (cerca de R$ 9 na cotação atual) e assinar a versão Pro.

Download aqui. Leve, prático e gratuito, mas, infelizmente, limitado. Mesmo assim, recomendado!