De acordo com informações vazadas no final de junho e que, apesar de não confirmadas, também não foram descartadas pela Microsoft, uma das novidades planejadas para o sucessor do Windows 7 é o reconhecimento facial para login no sistema. São apenas rumores, mas que programas de terceiros já fazem há muito tempo.

O Luxand Blink, compatível com Windows Vista e 7, versões de 32 bits e recentemente 64 bits, é um deles. Totalmente gratuito, o programa oferece uma solução eficiente para se autenticar no sistema sem a necessidade de digitar senhas.

Depois de instalado e selecionada a webcam a ser utilizada, a configuração prossegue e, como indicado em uma das telas do programa, a única coisa que você deve fazer é se posicionar como normalmente faz em frente ao computador e girar a cabeça para esquerda e direita para melhor reconhecimento pelo software.

O próximo e último passo é fornecer sua senha ao programa, digitando-a no campo “Your password”.

Pronto, experimente fazer login novamente em sua conta no Windows. Para registrar outros usuários basta repetir os passos acima na conta de cada um e, obviamente, com seus respectivos rostos.

Outras opções do Luxand Blink, acessível através da systray (ou bandeja do sistema, ícone ao lado do relógio), o programa traz as mais configurações. Na ordem, elas servem para:

Disable/Enable – desativa/habilita a autenticação facial;

Delete/Remember – apaga/grava sua identificação;

Camera – seleciona a câmera usada pelo programa;

Help – arquivos de ajuda;

Don’t run/Run – faz com que o programa inicie ou não com o Windows;

History – Mostra o histórico de login (com imagens);

High Security/High Convenience – altera entre segurança elevada (maior precisão, pode demorar mais para o reconhecimento) ou melhor conveniência.

Outro ponto interessante do programa é o histórico. Quando ativado, ele tira uma foto da pessoa que se logou ou tentou acessar seu computador, marcando a data e hora exata em que a imagem foi capturada. Desconfia que alguém anda mexendo em seu computador sem sua permissão? O Luxand Blink pode lhe ajudar a pegar o sujeito com provas.

Resumindo, o Luxand Blink é um excelente e gratuito programa de reconhecimento facial que facilita a autenticação no sistema. Não é 100% seguro (afinal, qualquer um conseguiria logar no sistema com uma simples foto), mas uma solução interessante que, segundo rumores, será um recurso nativo da próxima versão do Windows.