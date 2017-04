Talvez você já tenha passado pela desagradável situação de perder um documento importante no Microsoft Office ou OpenOffice.org (por razões comerciais, conhecido no Brasil por BrOffice.org). Uma simples consulta no Google retorna milhares de resultados e algumas soluções, a maioria paga.

Esperamos que você não passe por esse inconveniente, mas se um dia você precisar, é bom conhecer o gratuito Corrupt office2txt. O programa promete recuperar qualquer arquivo do Word, Excel, PowerPint e do OpenOffice.org. Os formatos suportados são o doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ODT, ODS e ODP.

É claro que a recuperação é bastante relativa e vai depender muito da situação em que o arquivo se encontra. De acordo com a página oficial do programa, documentos do MS Office podem ser recuperados parcialmente, apenas o texto. Já arquivos do OpenOffice.org (odt, ods ou odp) a formatação avançada do documento também é preservada.

O Corrupt office2txt é um aplicativo gratuito e funciona nas versões XP, Vista e 7 do Windows.