Lei de Murphy: Você precisa reinstalar o Windows mas perdeu a caixa do sistema ou a etiqueta OEM do seu computador está ilegível. Para completar, a instalação atual está corrompida e tudo que encontra após o boot é uma bela tela azul. Como proceder?

Sem a chave de ativação, o máximo que você conseguirá é usar o Windows por 30 dias. Antes de partir para a pirataria, saiba que é possível recuperar o serial de instalações do Windows ou Office.

O Keyfinder é quem faz o serviço de forma objetiva e prática. Basta baixar o programa, descompactar e executar o aplicativo, sem complicações. O seu único pré-requisito é ter instalado o Microsoft .NET Framework 4 ou superior.

Os Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista e 7 e o “Offices” 2003, 2007 e 2010 são suportados pelo utilitário. No caso do XP, o Enchanted Keyfinder também permite alterar a chave instalada (perfeito para quem comprou o sistema original e quer sair da pirataria sem reinstalar o Windows).

Gratuito e open source, o Enchanted Keyfinder pesa apenas 400 KB e pode ser levado no pen drive — se você trabalha com manutenção de micros, estamos falando de um programa essencial. Caso a instalação do sistema esteja comprometida, você ainda pode seguir esse tutorial (em inglês; não testado) para recuperar o serial do Windows a partir do live CD do Linux.