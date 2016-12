Na última segunda-feira, 28, um bug no Gmail desativou acidentalmente cerca de 150 mil contas. Os usuários afetados não puderam acessar seus emails, e os que conseguiram receberam uma tela de “Boas Vindas” – ou seja, todas as suas mensagens e arquivos anexados tinham “sumido”, e a conta estava como se fosse nova. De acordo com o Painel de Status do Google Apps, desde segunda os engenheiros estão trabalhando para restaurar as contas afetadas.

Se você não foi atingido pelo bug, esta é uma boa hora para começar a pensar em proteger seus dados do Gmail – e acreditar um pouco menos no “Santo Google”. Atualmente, a melhor maneira de salvar suas mensagens importantes é fazendo um backup fora dos servidores da Google. E o Gmail Backup faz esse trabalho pra você.

A ferramenta é bem simples. Basta colocar seu login, sua senha, escolher uma pasta onde o backup será salvo, e o intervalo que deseja salvar, podendo ser apenas as mensagens mais novas ou todas que estiverem em sua conta desde a criação do universo da mesma. A instalação tem menos de 5mb e pode ser baixada aqui.

Uma outra alternativa para proteger seus dados de agadas no Gmail é o serviço attachments.me. Porém, não se trata de uma ferramenta de ‘backup’, mas sim de um organizador dos anexos das suas mensagens. O serviço varre toda sua conta em busca dos arquivos anexados (recebidos e enviados) e os organiza pra você, separando por data e tipo de documento.

Depois de todo o processo de busca e catalogação – que pode demorar bastante dependendo do tamanho da sua caixa de mensagens – você pode baixá-los, visualizá-los e até compartilhá-los pelo Twitter e pelo Facebook.

Vale lembrar que o serviço ainda está em fase beta. Portanto, para se cadastrar é preciso solicitar um convite pelo próprio attachments.me.

Conhece alguma alternativa para proteger suas mensagens importantes de bugs assassinos? Compartilhe conosco 🙂