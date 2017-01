Uma das dúvidas mais recorrentes entre usuários de Windows por aí é saber se o sistema instalado no computador é uma versão de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64). É aí que o usuário se complica na hora de baixar algum programa para a máquina, quase sempre escolhendo a versão incorreta dele. Veja como descobrir facilmente a arquitetura do seu sistema operacional nesta dica simples.

Qual é a diferença entre 32 e 64 bits?

Os termos 32 bits e 64 bits se referem à maneira como o processador de um computador processa informações. As versões de 64 bits do Windows podem utilizar mais memória que as versões de 32 bits (versões x86 usam no máximo aproximadamente 3,25 GB e x64 usam de 1 GB a mais de 128 GB de RAM), o que geralmente acarreta na melhora do desempenho geral do sistema. Além disso, sistemas 64 bits tem recursos de segurança aprimorados.

Como saber se meu sistema é de 32 ou de 64 bits?

Para verificar se seu Windows é 32 ou 64 bits, tanto o Vista quanto o 7, entre no menu Iniciar, clique com o botão direito em Computador e em Propriedades e verifique o que diz o item Tipo do sistema. Lá constará a versão do seu sistema.

Ou então você pode usar o 64bit Checker, um utilitário simples que faz esse trabalho automaticamente para você. Baixe e execute-o que ele mostará na hora o seu sistema.

Posso instalar um sistema de 64 bits no meu computador?

Para instalar a versão de 64 bits do Windows, é necessário que seu processador suporte a arquitetura. O 64bit Checker também faz este serviço para você, basta verificar em Processor se ele suporta sistemas de 64 bits.

Entretanto, você deve ter em mente que, ao migrar para um sistema 64 bits, você deve ter todos os drivers em instaladores para 64 bits, caso contrário você terá dores de cabeça ao utilizar seus periféricos no computador.