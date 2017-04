Nessa semana publiquei um post sobre como melhorar o desempenho do Windows, e, entre as opções, deixei o ReadyBoost, um recurso do Windows que usa memória flash para acelerar o sistema. Veja neste post como usá-lo.

O ReadyBoost foi desenvolvido para ajudar quando a memória do PC for insuficiente. Pouca memória pode tornar o computador lento porque o Windows, que precisa de um local para manter os dados, recorre à unidade de disco rígido, usando o arquivo de paginação (memória virtual) quando a memória RAM está próxima do uso máximo. Pen drives, cartões de memória e outros discos removíveis geralmente são mais rápidos, e, por isso, são opções melhores (quando disponíveis). O recurso pode ser acessado a partir das propriedades do dispositivo, em Computador, na guia ReadyBoost. Ali você poderá escolher a quantidade de memória que será dedicada, clicando em Usar este dispositivo ou então usar a opção Dedicar este dispositivo ao ReadyBoost, para que ele use toda a memória livre.

Dicas e observações:

O Windows ReadyBoost pode ser usado com até oito dispositivos e conseguir um aumento de até 256 GB na memória (sendo no máximo 32 GB por dispositivo – 8 x 32 = 256)

Os dispositivos devem ter no mínimo 1 GB para poderem ser usados.

Para que haja um aumento realmente significativo na performance do Windows, use uma unidade flash ou cartão de memória com um espaço disponível que seja pelo menos o dobro da quantidade de memória (RAM) no computador; o recomendado é o quádruplo da memória.

Para usar o ReadyBoost o pen drive ou qualquer outra unidade flash USB deve ser USB 2.0.

Dispositivos que fazem uso do antigo sistema de arquivos FAT32 não podem armazenar mais de 4 GB de memória e, consequentemente, não podem usar mais de 4 GB para o recurso.

Há vários tipos diferentes de cartões de memória, como CompactFlash e Secure Digital (SD). A maioria deles funciona com o ReadyBoost. Alguns cartões de memória SD não funcionam bem com o ReadyBoost devido a problemas com a interface do cartão SD. O sistema exibirá uma mensagem de erro se você tentar usar um desses cartões.