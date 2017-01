in Dicas e tutoriais

by Caio Alexandre

Quando estamos usando algum celular e queremos fazer alguma ligação — para outro celular –, geralmente nos preocupamos em saber qual é a operadora do celular que será chamado. No Brasil, isso é um fator importante, visto que geralmente as operadoras daqui fazem boas promoções para ligações intra-rede (mesma operadora).

Antigamente, era possível detectar “a olho nu” se o telefone de uma determinada pessoa era de uma operadora tal, olhando para o prefixo dele. Graças a portabilidade númerica (possibilidade de o usuário mudar de operadora, móvel ou fixa, sem precisar trocar seu número telefônico) isso mudou. Todos os números de celular agora independem de prefixo.

Em grande parte das vezes, quando anotamos um número de algum amigo ou familiar, não perguntamos qual é a operadora do celular anotado, e procurar a pessoa só pra perguntar isso é… estranho. 😛

Mas é aí que acabam seus problemas. Este site, da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), detecta, baseado no número, a operadora de qualquer celular (e telefone fixo). Basta apenas digitar o DDD + número, confirmar o captcha e será exibido a operadora/razão social do mesmo. Você pode pesquisar quantos telefones quiser, não há limite de uso.

Assim, você poderá aproveitar os benefícios para ligações entre celulares da mesma operadora e não correrá riscos de gastar mais créditos que o previsto fazendo ligações pra outra operadora por engano, afinal, se você não for o Eike Batista, dinheiro não cai do céu. 😛