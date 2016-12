O Revo Uninstaller é uma alternativa para o deinstalador próprio do Windows, para remover programas instalados no sistema. O diferencial do Revo para a ferramenta do Windows é que ela apaga, além do programa, rastros dele.

Após instalar o programa (com 2,5 MB) e abrí-lo, um painel com todos os programas instalados aparece, com os respectivos ícones. O básico pode ser feito selecionando o programa e clicando em Desinstalar, na barra de ferramentas. Há também o Módulo de Caça, que desinstala baseando-se numa “mira” na tela, que pode ser arrastada para o atalho do programa a ser apagado. É uma boa para quando o programa não está listado e está no sistema.

Após confirmar o programa a ser desinstalado, surge na tela uma janela de desinstalação. Ela é a janela do desinstalador do programa em questão, e sim do Revo Uninstaller. Nela, é possível escolher o acesso apenas ao desinstalador do programa ou toda a desinstalação “sem rastros” do Revo Uninstaller. Como se trata de uma alternativa para a ferramenta do Windows, veremos a desinstalação avançada.

A desinstalação avançada é a que faz a verificação minuciosa (e lenta, diga-se de passagem) de rastros do programa. Após a verificação, ele encerra a desinstalação. Basta clicar em “Finalizado” e o programa estará desinstalado com todos seus rastros junto.

Dependendo do programa desinstalado, é possível que apareçam determinados itens nessa verificação que necessitem de uma verificação do usuário. Se você não souber se o(s) arquivo(s) verificado(s) é/são realmente do programa, não remova do sistema. Na imagem abaixo, os itens são relacionados ao Trillian, cliente de IM que eu desinstalei. Veja que não é possível notar “a olho nu” que os arquivos a serem excluídos são do programa. Apenas rolando a lista para a direita foi possível identificar que essa chave do registro pertencia ao programa.

Então, só nos resta avisar: cautela na hora de apagar restos de softwares na máquina. 😉