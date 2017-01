De vez em quando, encontramos alguns engraçadinhos perambulando pela internet que se exibem mostrando algo de sua autoria na internet com um browser do milênio passado. Se você pensa que isso é realmente verdade e que aquele cara fez alguma coisa usando um computador daquela época, está errado.

Esse usuário apenas alterou a maneira de como o motor do navegador foi reconhecido por tal site, e é isso que vamos aprender neste tutorial.

Alterar o user-agent do navegador não serve apenas para brincadeirinhas na internet, mas também pode burlar bloqueios de sites que não permitem um determinado navegador. Por exemplo, sites que se limitam apenas ao Internet Explorer. Acredite, isso ainda é realidade.

Sobre o user-agent:

O user-agent é um conjunto de informações dadas pelo seu navegador para uma página da web, para que ela se comporte de maneira que a página seja exibida corretamente. Cada pedaço do cabeçalho dá informações que ajudam o servidor a determinar o melhor jeito de exibir a informação solicitada. A sequência do user-agent pode conter detalhes opcionais chamados tokens, que devem ser colocados entre parênteses e que variam entre os diferentes programas.

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.186 Safari/535.1

Esse código acima é o meu user-agent. Veja o que cada pedaço dele significa:

Mozilla/5.0: Usado para indicar compatibilidade com o motor de renderização da Mozilla.

Windows NT 6.1; WOW64: Indica versão do sistema operacional em execução. O WOW64 indica que o sistema é 64 bits e a aplicação que renderizou a página está sendo executado no modo Windows On Windows, que executa aplicações 32 bits em sistemas 64 bits.

AppleWebkit/535.1: Plataforma em que o navegador se baseia.

KHTML, like Gecko: Detalhes da plataforma do navegador.

Chrome/14.0.835.186 Safari/535.1: Nome e versão do navegador e plataforma.

Alterando o user-agent

No Internet Explorer

No Internet Explorer, você pode usar o plug-in UAPick. Ele é instalado como um programa no computador, mas é acessado pelo menu “Ferramentas”, acessível apertando a tecla Alt do teclado, que faz o menu clássico do navegador aparecer.

O plugin permite alterar o user-agent do IE para Firefox, bots do Google e MSN, iOS, Chrome, Netscape, Windows Phone 7, Safari e alguns outros, inclusive navegadores para Linux.

No Firefox

Para o Firefox é necessário usar um plugin à parte, o User Agent Switcher. O plugin é instalado diretamente no navegador e pode ser exibido personalizando a barra de ferramentas e acrescentando o botão dele.

O User Agent Switcher permite alterar o user-agent para Internet Explorer, bots do Google e do MSN, e para o iOS. Porém, essas são as únicas opções disponíveis, mas você pode adicionar outras listas de agentes, como essa e essa. Basta gravar as listas como arquivo *.xml e adicionar ao plugin.

No próximo post, veremos como alterar o user-agent no Chrome, já que o processo nele é um pouco mais complicado.