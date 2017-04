Seja para fazer um tutorial em vídeo que possa ser útil para alguém, ou até mesmo para se exibir com algo legal que você sabe fazer no computador, gravar um vídeo da tela dele pode ser bem interessante. Mas muita gente desiste de fazer isso quando sabe que precisa baixar um programa, instalar, e esse processo todo que você conhece.

E é pra resolver esse problema que existe o Screencast-O-Matic. Tudo o que esse site exige é o plugin Java (que você provavelmente já tem por aí). E a sua vontade de fazer o vídeo, obviamente.

Gravar vídeos por lá é bem simples. Basta clicar em Start Recording no site, concordar com os avisos que aparecem (eles são confiáveis, eu garanto), e fazer umas configurações antes de começar.

Essas configurações são bem simples, mas dão as opções essenciais para você gravar o vídeo, como alterar a parte da tela que será gravada, e a escolha de onde sairá o áudio do vídeo (do seu microfone, da saída de áudio do seu computador, ou de onde mais a sua placa de som deixar).

Tudo pronto? Então clique na bola vermelha, à esquerda para começar a gravar. Se quiser dar uma pausa na gravação, é só clicar no ícone para isso, que fica no mesmo lugar. Então, quando você tiver terminado, é só clicar em Done. E se algo sair errado, sempre dá pra usar o Restart. Mas só o botão, a banda com esse nome não ajuda muito.

Depois disso, você terá três opções: enviar o vídeo para o próprio site do Screencast-O-Matic, enviar para o YouTube ou salvar no seu computador. E, como vocês podem ver abaixo ou nesse vídeo, a qualidade do vídeo que o site cria não decepciona nem um pouco.

E se você gostar mesmo do site, pode pagar 12 dólares por ano e ter benefícios como tempo ilimitado para gravar o seu vídeo (o limite para quem não paga nada é de 15 minutos), e a remoção da marca d’água com o nome do Screencast-O-Matic.

Esteja você pagando pelo serviço ou usando ele de graça, aproveite a dica para espalhar o seu conhecimento sobre computadores pelo mundo. Ou não.