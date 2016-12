in Dicas e tutoriais

by Caio Alexandre

Um grande diferencial do Google Chrome é o Adobe Flash Player pré-instalado nele. Graças a essa mordomia, não é necessário ir no site da Adobe e baixar aquele instalador chato para ele. Mas há um ponto fraco nisso tudo: nem todos gostam de ter o plugin em funcionamento no computador, por alguns motivos que chegam a ser bizarros, como por exemplo, travamentos repentinos, ou então alguma falha de execução em um computador menos potente.

Já que não é possível desinstalar o plugin do Chrome, vejamos como desativá-lo e se livrar dele.

1. Já com a janela do Chrome aberta, digite chrome://plugins .

2. Provavelmente, o primeiro plugin mostrado na lista é o Flash Player. Clique no botão Desativar e reinicie o Chrome.

Assim, o Chrome não reproduzirá mais nenhum conteúdo em Flash durante sua execução. Essa dica não vale apenas para desativar o Flash. Sabendo usar, esse console permite que você desative qualquer plugin integrado ao navegador. Ou seja, se houver algo inútil que esteja consumindo memória desnecessariamente, pra que deixar ativado?

Por exemplo, da mesma maneira que o Flash Player foi desativado no navegador, o Silverlight também pode ser desativado pelos mesmos motivos que o outro foi. Se por acaso algum plugin estiver desligado ao abrir a página, não se preocupe. Plug-ins desatualizados são bloqueados por padrão. Uma mensagem será exibida na barra de notificação do Chrome sempre que o navegador tiver bloqueado plug-ins desatualizados na página. Clique em Executar desta vez, na mensagem, para permitir que o plug-in desatualizado seja executado (o que não é recomendado, mas, dependendo da necessidade é necessário permitir). Se não permitido, uma caixa cinza aparecerá na página em que o plug-in foi bloqueado.