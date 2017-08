O Google Chrome é instalado nos computadores de um jeito diferenciado dos outros navegadores. Ao invés de ir para a pasta Arquivos de Programas, na raiz C:\ do disco rígido do Windows, ele vai para a pasta do usuário, mais especificamente para a pasta AppData, em C:\Users\[usuário]. Porém, o Google também oferece uma maneira de instalar o programa para todas as contas de usuário do computador.

Por padrão, o Google Chrome é instalado apenas para um usuário do sistema operacional, mais especificamente o que estiver logado executando o instalador. É exatamente por este motivo que ele não cobra direitos administrativos do Controle de Conta de Usuário e, consequentemente, uma senha de administrador para ser instalado.

Por um lado, esta é uma grande vantagem do navegador da Google. Mas, há alguns casos em que o navegador precisa ser instalado para todos os usuários, afinal, de que adianta ficar com o bom para si mesmo e deixar o resto com o único navegador do Windows, o Internet Explorer? 😛

Pois bem, para instalar o Google Chrome para todos os usuários, será necessário fazer o download do instalador alternativo no site. O instalador alternativo não precisa de uma conexão de rede ativa para baixar arquivos necessários do navegador, ele traz o navegador completo. Por isso tem quase 24 MB.

Download: Instalador standalone do Google Chrome para todos os usuários