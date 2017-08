in Dicas e tutoriais

by Rodrigo Konther

Todo mundo que já precisou formatar o computador passou por aquela situação desagradável que é ver todos os seus programas favoritos sumirem, e aí, você tem que baixá-los um por um de novo. Ou então, chegou numa hora em que viu que estava com todos os aplicativos do seu computador desatualizados. E que isso pode ser um perigo e tanto para a sua segurança.

E é pra facilitar (e muito) a sua vida nessas horas que existe o Ninite. Ele é um aplicativo que instala outros aplicativos. E, acredite, isso pode te ajudar bastante numa emergência.

Pra começar a usá-lo, basta entrar no site dele. Lá, você vai encontrar uma lista de aplicativos, desde os mais comuns, como navegadores e programas de mensagens instantâneas, até os menos usados, como softwares de desenvolvimento. Basta marcar os aplicativos que você mais gosta, e clicar em Get Installer. E, como você talvez esteja imaginando, vai baixar um instalador.

E, como diz o site, é só executar este instalador e o Ninite faz tudo sozinho, baixando e instalando automaticamente todos os programas que você escolheu. Fácil, não?

Além disso, o Ninite também pode servir para atualizar os aplicativos que você tem por aí. É só executar o instalador novamente, que ele vai verificar o que tem de desatualizado no seu computador, e instalar as versões mais recentes do que você esqueceu de atualizar.

E, se você tiver com uma grana sobrando, ainda pode assinar o Ninite Pro, que afirma ser mais rápido, além de ter mais recursos para quem entende mais de computadores, ou precisa gerenciar uma rede com um monte deles. Mas, se você não tá com muita vontade de gastar o seu dinheirinho, pode ficar tranquilo, que a versão gratuita não tem nenhuma limitação, ou algo que vá te incomodar depois.

Então, dá pra concluir que vale a pena manter um instalador do Ninite aí no seu pendrive, para não ter nenhuma surpresa quando você mais precisar de ajuda, exatamente naquele momento que você menos espera. Ou então, para executar de vez em quando e deixar os seus programas sempre atualizados, logo, mais rápidos e mais seguros.

Ah, ainda tem um último lembrete: o Ninite também tem uma versão para Linux. Tá certo que ela tem bem menos aplicativos do que para Windows. Mas certamente, já é uma ajuda e tanto na hora de usar o seu computador.