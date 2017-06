in Dicas e tutoriais

by Rodrigo Konther

Você já passou por aquela experiência um tanto desagradável de ter que abrir um arquivo PDF, e aí o Adobe Reader, que já está instalado no seu computador, demorou um bocado pra abrir ele?

Então, saiba que nem sempre precisa ser assim. É só achar um programa alternativo pra abrir os seus arquivos PDF. E um dos melhores desse tipo é o SumatraPDF.

Apesar do amarelão um tanto medonho que você vê quando abre o SumatraPDF sem nenhum arquivo, ele é bem eficiente pra abrir os documentos desse tipo. E ainda conta com algumas vantagens.

A primeira, obviamente, é a leveza. O SumatraPDF usa, comparado a outros aplicativos do tipo, pouquíssimos recursos do seu sistema. Se você passou um bom tempo acostumado com o Adobe Reader, vai até se impressionar em saber que arquivos PDF não são vilões que gastam muita memória e demoram para abrir.

Outra vantagem do SumatraPDF é a sua compatibilidade: além de arquivos PDF, ele também abre arquivos CBR, CBZ — logo, é uma boa para você ler as revistas em quadrinhos que baixou — XPS e DjVu.

Além disso, ele ainda traz, nativamente, uma versão portátil. Dessa forma, você pode levar o arquivo dele no seu pendrive e, quando for na casa do seu amigo que ainda usa o Adobe Reader e não quiser perder tempo, é só abrir o SumatraPDF e ler o que você quiser.

Então, vale a pena pelo menos fazer o download e dar uma olhadinha no SumatraPDF. Se você não gostar, ainda existirão algumas alternativas, como o Foxit Reader ou o Google Docs Viewer. Mas o SumatraPDF ainda vai ser a mais leve delas.