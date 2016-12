Recentemente, alguns links para download do Office 2010 Starter “vazaram” diretamente dos servidores da Microsoft. A versão, gratuita e geralmente pré-instalada em computadores OEM, acabou tendo seus links de download descobertos e acessíveis a qualquer um. Uma das características desta versão é a possibilidade de instalá-la em um pendrive, para levá-lo para onde quiser. Vejamos então como criar uma instalação do Office no disco removível.

Antes de começarmos, um pensamento que me intriga: Por que apenas a versão Starter da maior suíte de produtividade disponível para Windows permite a criação de uma instalação portátil para ser carregada para onde quiser? Por que as versões completas não podem aproveitar esse recurso que poderia salvar a vida de muita gente por aí? O Office Professional 2010 custa R$ 1.399,00 e não tem o recurso, que está numa versão gratuita. É estranho.

Continuando… Para criar uma instalação portátil do Office, vá no menu Iniciar > Todos os Programas > Microsoft Office Starter > Ferramentas do Microsoft Office 2010 > Microsoft Office Starter To-Go Device Manager, ou então simplesmente procure pelo aplicativo na busca. Se, por acaso, você estiver com um dos programas do Office abertos, vá em Arquivo > Ajuda > Leve o Office com Você.

Na janela que se abrir, clique em Iniciar. O Device Manager baixará alguns arquivos necessários para a instalação do Office no pendrive. Após isso, selecione o dispositivo que carregará o Office e clique em Instalar.

O processo levará alguns minutos para ser concluído e toma aproximadamente 400 MB. Não remova o dispositivo enquanto o Office estiver sendo instalado. Após a instalação, basta abrir o aplicativo “Office”, que já estará no pendrive, e selecionar qual dos dois programas você deseja abrir.