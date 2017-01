O Facebook chegou a um triste estado em que tudo virou bagunça graças a “humorização” + a “conscientização” compartilhada por alguns “amigos” da rede social. A grande massa dos usuários juntamente com a popularização de páginas totalmente clichês de “humor” transformaram o Facebook numa espécie de mirror do 9GAG misturado com um programa “politicamente correto”. O pior é que remover o amigo contaminador da rede social do seu círculo de amigos pode ser algo que pode prejudicar o relacionamento na vida real, Mas há uma solução para isso.

Felizmente, o Facebook anunciou há pouco tempo a possibilidade de assinar pessoas sem a necessidade de adicioná-las à sua lista de amigos. Apesar de não ser esse o propósito desta dica, é esta ferramenta que nos proporcionará o total controle do que você verá entre as postagens do seu amigo(a).

É um saco ter que ver dezenas de posts irrelevantes no Feed de Notícias, como compartilhamento de páginas chatas que dizem ser engraçadas ou então fotos de cachorros enforcados, gatos raspados, bundas queimadas (!) e outras coisas piores que é melhor nem citar aqui. O segredo para se livrar de tudo isso é observar quem é o responsável por compartilhar.

Após entrar no perfil da pessoa, repare que há três botões no topo da página, na mesma linha do nome: Amigos, Assinado e Mensagem. O foco está no botão “Assinado”. A partir dali, é possível controlar os tipos de atualizações da pessoa que serão mostrados a você. Passando o mouse ali, você terá diversas opções de controle de tipos de atualizações. Apenas desmarque as mais irritantes (possívelmente fotos, ou, sendo mais inteligente, comentários e opções Curtir) ou, se preferir, cancele a assinatura clicando no respectivo botão.

Procure fazer à medida que apareçam usuários repetindo as mesmas ações. Após algum tempo, será perceptível a mudança no nível das atualizações do Feed de Notícias do Facebook.