Na internet, a maioria das mensagens que se troca é em texto. Mas, de vez em quando, nada se compara a ouvir a voz daquela pessoa que você gosta. E é claro que a internet facilita isso, fazendo com que suas ligações sejam mais fáceis e, acima de tudo, mais baratas.

E há várias alternativas para isso. Esteja você no computador da sua casa ou no seu smartphone, sempre haverá alguma alternativa pra usar a internet e ligar muito, pagando pouco.

Mas antes, um lembrete: todas as opções usáveis no seu smartphone usam o seu plano de dados para fazer ligações. Então, é bom você se certificar de que tem um plano que te deixe usar a internet sem gastar muito, ou então você vai ter uma surpresa um tanto desagradável no fim do mês.

Tellfree

Se você está querendo fazer ligações grátis do seu computador para telefones fixos, essa é a melhor escolha. E botar ela pra funcionar é bem simples: basta entrar no site da empresa, digitar o número do telefone que você quer ligar (seguindo o formato 0 + código de área + número do telefone), e clicar em Call. Aí, é só esperar uma pequena propaganda passar, e pronto, já pode sair falando à vontade.

O único porém desse serviço é que ele exige o Java pra funcionar. E, por isso mesmo, você deve aceitar qualquer aviso que surgir na tela enquanto usa o Tellfree.

Talky

O Talky permite que você ligue pra qualquer número, pagando tarifas mais baratas do que a sua operadora geralmente oferece. Além disso, a ligação para outras pessoas que tenham um número do Talky é grátis. E, como se isso já não fosse bom, você ainda ganha 30 minutos grátis pra falar com qualquer telefone.

O Talky está disponível no seu computador, em vários modelos de celulares, e no Orby. Para usar o Talky, é só entrar no site e se cadastrar. Aí, depois de confirmar tudo, já dá pra você sair falando. Mas se você só pretende usar os 30 minutos que eles te dão de presente, é bom não falar muito.

Fring

O Fring é uma das melhores alternativas pra quem tem um smartphone. Ele é compatível com a maioria dos modelos, e se integra com as redes que você já usa pra conversar no seu computador, como o MSN e o Google Talk.

O lado bom dele é que o seu contato nem precisa ter o Fring instalado: é só você ligar pra ele, e a conversa já pode começar. Desde que o seu amigo aceite, é lógico.

E, se você quiser ligar para um número de telefone por meio do Fring, também pode comprar créditos. O problema é que você precisa pagar em euros ou dólares.

Skype

O Skype talvez seja um velho conhecido seu. E se você não conhece, vale a pena dar uma olhadinha nele. O Skype está disponível para o seu computdor, o seu smartphone, e até para a sua TV. E vale a pena pelo menos dar uma olhadinha nele.

Com ele dá pra conversar de graça com outras pessoas que também estejam usando o Skype. E como ele é popular, não deve ser muito difícil encontrar os seus amigos que usem ele. Além disso, se você pagar uns trocados, você também pode ligar para números de telefone do mundo inteiro usando ele.

Viber

O Viber tem versões para iPhone e Android, e permite que você fale, de graça, com qualquer outra pessoa que também tenha o Viber instalado em seu smartphone.

Ele não exige cadastro: usa o número do seu celular como identificação. E é só baixar que ele já reconhece todo mundo da sua agenda que também usa ele. Se você ligar pra alguém que não tenha o Viber, ele faz a chamada como uma ligação normal. Então, vale a pena chamar todos os seus amigos a usarem esse aplicativo, e também falarem de graça com você.

Com tantas opções assim, não tem mais desculpa pra você deixar de falar com seus amigos, com aquela pessoa especial, ou com alguém que não vê há tempos. Tá bom, você até pode tentar dar a desculpa de que estava com preguiça, ou que se esqueceu de ligar no aniversário de alguém, mas não pode mais falar que não tem dinheiro pra ligar.