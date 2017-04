Arquivos duplicados no sistema operacional sempre são um problema, afinal, mesmo que pequeno, é um espaço a mais perdido no disco rígido. O DuplicateFinder é um programinha pequeno que faz o trabalho de encontrar arquivos duplicados no Windows.

A instalação é simples e trivial, toda no “Next > Next > Next > Finish”. Ao terminá-la e abrir o programa, uma janela com uma introdução sobre o programa aparecerá, dizendo que você pode personalizar alguns itens do programa, clicando em Settings. O funcionamento do programa também segue os passos estilo Next > Next > Next. Clicando no botão para continuar, você poderá escolher a pasta que será o alvo da procura do DuplicateFinder.

Por padrão, o DuplicateFinder exclui da varredura a pasta C:\Windows — veja que ela está com uma banderinha vermelha –, para que não haja problemas de remoção de arquivos importantes responsáveis pelo bom funcionamento do sistema operacional. Eu recomendo que você coloque para procura apenas a pasta C:\Users\[seu usuário] , já que todo nosso conteúdo pessoal geralmente está lá.

Dependendo da maneira como você organiza seus arquivos, selecione as respectivas partições ou pastas que estão fora do padrão do Windows. Ainda por padrão, o DuplicateFinder exclui as extensões . bat, .cat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .dll, .drv, .hlp, .inf, .ocx e . sys , todas elas de sistema. Você pode escolher processar subpastas da pasta escolhida e arquivos vazios, marcando as respectivas caixas Process subfolders e Process empty files. Clique em Next.

Nas opções, você pode especificar as datas de criação, modificação e acesso dos arquivos a serem procurados, tamanho (deixe sempre algo maior que 256 KB, para evitar arquivos de sistema ocultos e responsáveis pela organização das pastas de serem excluídos) e atributos dados ao arquivo (desmarque os arquivos ocultos/Hidden e de sistema/System, para o bem do seu sistema). Ajustado tudo isso, clique em Next e a varredura começará.

Por ironia de destino, o DuplicateFinder encontrou arquivos de sistema (!) na pasta AppData do usuário e arquivos duplicados do Google Chrome, já que ele é instalado por padrão na pasta pessoal do usuário, em C:\Users\[seu usuário]\AppData (inclusive é possível escapar desse problema e instalar para todos os usuários, como acontece normalmente em todos os outros programas). Então, tome cuidado ao excluir esses tipos de arquivos duplicados. Eu recomendo que você exclua a pasta AppData da varredura, como acontece com a C:\Windows . Para isso, vá em Scan Zones (como visto na segunda imagem deste post), clique no segundo botão à direita (Add an exclusion zone) e selecione a pasta. C:\Users\[seu usuário]\AppData .

Copiei um arquivo instalador para testes — até porque geralmente eles são os mais duplicados por engano, quando são baixados diversas vezes e deixados por aí — e rodei o programa. Funcionou muito bem, devo dizer. Achou 3 cópias do arquivo em pastas por aí. Inclusive, ele avisou quando eu marquei todos os arquivos para serem excluídos, junto com o original! Muito bem pensado por parte do desenvolvedor!

