Alguns usuários escolhem usar dois (ou mais) sistemas operacionais no mesmo computador. Esse é o famoso dual-boot, multi-boot no geral. Esse procedimento pode ser uma ótima saída para quem não quer abrir mão de um sistema operacional por causa de alguma incompatibilidade, ou algo do tipo, e instalar outro sistema que resolve o problema do anterior. Geralmente as pessoas fazem dual-boot.

O dual-boot tem algumas configurações básicas de funcionamento. Por padrão, o sistema a ser inicializado automaticamente é o último que foi instalado. Mas é possível alterar isso rapidamente.

Abra o Computador, clique em Propriedades do sistema e clique em Configurações avançadas do sistema, na lateral esquerda. Em Inicialização e Recuperação, clique no botão Configurações…. Na seção Inicialização do sistema, em Sistema operacional padrão, mude o sistema para o que será inicializado automaticamente durante o boot, ou seja, o padrão.

Por definição, a lista de escolha do sistema operacional a ser inicializado durante o boot é de 30 segundos, mas esse número pode ser alterado. Se você não quer esperar todo esse tempo para o sistema inicializar, altere para algo em torno de 10, 15 segundos (o mínimo é 3). Afinal, tem de ser um tempo que pelo menos dê pra escolher um sistema operacional para ser iniciado.

Com isso, a tela de escolha do sistema operacional para boot demorará menos tempo para exibir os sistemas operacionais e, consequentemente, o tempo de inicialização diminuirá bastante. Evite mexer em outras configurações desta janela, a menos de que tenha total noção do que esteja fazendo.