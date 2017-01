Enquanto estamos navegando no YouTube e assistindo vídeos tranquilamente, há a possibilidade de alterar a exibição de vídeos (normalmente vistos através do Adobe Flash Player) para um player HTML5, que ainda está em fase de testes. O problema é que algumas vezes o site força o player novo contra a vontade do usuário, e, ainda que já esteja bastante desenvolvido, ele não está completamente estável e pronto para chutar o Flash.

O novo player HTML5 é muito semelhante ao player comum em Flash, porém, é possível notar a diferença nas falhas dele. Por exemplo, em algumas ocasiões, a barra que mostra a quantidade pré-carregada do vídeo (buffer) não aparece e o vídeo é executado com lags e problemas de áudio (pelo menos em conexões lentas). Além disso, não é possível colocar o vídeo HTML5 em tela inteira no computador, apesar de ter um botão para tal.

Se você, como eu, não achou o HTML5 maduro o suficiente para substituir o Flash no YouTube (pelo menos por enquanto), há uma maneira de desativar o recurso para o vídeo que está sendo forçado ao HTML5 naquele momento. O segredo é ir na página de testes do HTML 5 no YouTube, entrar no teste — clicando no respectivo link — e sair dele, fazendo o mesmo procedimento na mesma página, porém, escolhendo a opção de sair.

Quando você voltar ao vídeo, ele estará sendo reproduzido normalmente no bom e velho Flash Player. Ainda assim, se você confia no HTML5 e tem uma conexão boa que não engasga os vídeos, pode fazer o teste e dizer se realmente vale a pena testar a “novidade”, ou não.