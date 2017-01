Se você tem um Mac e um PC na sua casa, talvez já quis experimentar o teclado da Apple fora dele, mas deve ter percebido que ele não funcionará com todo o esplendor no sistema operacional das janelas, graças a falta de teclas para alguns recursos multimídia, como controle de música, volume ou print screen.

Alguns desses teclados também não funcionam quando conectados em um PC Windows. É aí que entra o Apple Wireless Keyboard Helper. Esse utilitário promete deixar o teclado da Apple OK em um PC. Ele altera o layout do teclado da Apple para uma “gambiarra”, se é que podemos dizer, que faz as teclas de função (F1-12) e outras específicas colaborarem para que tudo funcione no Windows 7.

O que o Apple Wireless Keyboard Helper é alterar as teclas, de modo que:

F3 tirará screenshots (printscreen);

tirará screenshots (printscreen); F4 abrirá o Gerenciador de Tarefas;

abrirá o Gerenciador de Tarefas; F7, 8 e 9 serão controles do iTunes;

serão controles do iTunes; F10, 11 e 12 serão controles de volume;

serão controles de volume; Ejetar servirá para alterar entre as teclas de função propriamente ditas e as funções secundárias ditas aqui;

servirá para alterar entre as teclas de função propriamente ditas e as funções secundárias ditas aqui; Fn + tecla de função fará a ação da tecla sem que haja a necessidade de alterar o funcionamento por meio do botão Ejetar;

fará a ação da tecla sem que haja a necessidade de alterar o funcionamento por meio do botão Ejetar; Fn + Backspace: Delete;

Delete; Fn + Eject ejeta o disco do drive.

O utilitário acabou chegando como uma salvação para os usuários de Mac. Afinal, dizem que o teclado da Apple é como um sonho que esbanja beleza e simplicidade. Se você usa o teclado da Apple em um PC, dar uma chance a esse programinha pode ser uma boa.

Quem não possui um teclado Apple também pode utilizar o aplicativo. Nesse caso, ele adicionará alguns funções extras — como o controle para iTunes, controle de volume e um assistente que facilita captura de tela.