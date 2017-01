Conforme o tempo vai passando, programas vão sendo instalados, o registro incha, e o Windows vai demorando cada vez mais para carregar a área de trabalho. Porém, se o sistema estiver extremamente lento para ser inicializado ou você quer remover algum programa indesejado da inicialização, esta dica é pra você.

Alguns programas são instalados e não dão a opção de deixar de inicializar junto com o sistema operacional. Mas um utilitário presente no próprio Windows permitirá desabilitar estes programas facilmente. Estou falando do MSConfig, o Utilitário de Configuração do Windows.

O Utilitário de Configuração do Windows permite o gerenciamento de vários setores do sistema, como boot, sistema operacional padrão de inicialização, serviços do sistema e dá acesso a algumas ferramentas básicas.

Para desabilitar programas que inicializam com o Windows, entre no utilitário, indo no menu Iniciar e pesquisando por “msconfig”. Você também pode ir por Iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança > Ferramentas Administrativas > Configuração do Sistema, mas é muito mais trabalhoso.

Com o Utilitário de Configuração do Sistema aberto, vá para a guia Inicialização de Programas e desabilite todos os programas que você achar desnecessários, desmarcando as respectivas caixas de seleção.

Mas atenção: nunca desative antivírus ou outros softwares de segurança. Se você não é muito experiente, recomendamos a criação de um ponto de restauração antes de fazer qualquer modificação no utilitário. Nós não nos responsabilizamos por qualquer problema que venha a acontecer após a desativação de algum programa.