Foi-se o tempo em que dispositivos portáteis, como notebooks, eram artigos de luxo, caros e restritos somente a uma parcela da sociedade. No cenário atual, muitas pessoas que nunca tiveram um computador antes, optam por comprar um notebook como sua primeira máquina. Isso se deve às facilidades da aquisição e às vantagens inerentes de um portátil, como conforto e mobilidade. Desta forma, não é incomum vermos pessoas usando notebooks ou até mesmo que possuam um desktop em casa mas tenham também um laptop para lhe acompanhar em suas saídas.

Entretanto, um dos problemas mais persistentes em tais aparelhos desde sempre e que pode ser bastante incômodo é a duração da bateria. Mesmo com todo o avanço tecnológico e as descobertas na área da nanotecnologia, ainda não conseguimos grandes melhorias quanto à duração das baterias. Como nem sempre dispomos de uma tomada por perto e às vezes temos uma tarefa importante e urgente para fazer, o Guia do PC preparou este útil tutorial que lhe ajudará a aumentar o tempo que você poderá usar seu notebook na bateria. São passos e cuidados bem simples que qualquer um poderá realizar. Vamos lá.

01. – Defina corretamente as opções de energia do sistema operacional

Os principais sistemas operacionais do mercado oferecem fáceis opções de gerenciamento de energia. No Windows 7, por exemplo, basta seguir o caminho: Painel de Controle > Sistema e Segurança > Opções de Energia e então marcar o item “Economia de Energia“. Este é o primeiro passo para fazer a bateria durar mais. Caso você tenha um pouco mais de intimidade com o sistema, pode clicar em “Alterar configurações do plano” e em seguida “Alterar configurações de energia avançadas“, assim você poderá desativar alguns recursos desnecessários mas que consomem energia, como transparências , mudança do papel de parede e outras perfumarias. As distribuições Linux e o Mac OS X também possuem opções semelhantes, procure no seu sistema onde se encontra a área de gerenciamento de energia e então defina a que for mais econômica.

02. – Diminua o brilho da tela

Outro vilão das baterias é o brilho da tela. Uma prova disso é que de uns anos pra cá, os notebooks incorporaram um mecanismo que automaticamente diminui o brilho da tela assim que ele é desligado da tomada. Se quiser maximizar ainda mais o tempo de duração da bateria, deixe o brilho do monitor totalmente no “zero”, ou seja, sem brilho. Por isso, evite também utilizar o equipamente em ambientes com muita claridade, já que será difícil enxergar o conteúdo na tela com o brilho no mínimo. Salas um pouco mais escuras podem ajudar neste ponto.

03. – Desligue Wi-Fi e Bluetooth

Claro, se não estiver usando. Não é difícil nos encontrarmos em lugares que não disponibilizam acesso à internet por Wi-Fi. Assim, se você estiver em algum estabelecimento que não tenha sinal wireless ou mesmo em um vôo, pode desabilitar estas duas funções, para que o equipamento não gaste energia em vão, procurando sinal onde não existe. Os notebooks geralmente trazem uma combinação de teclas para desligar estes serviços, geralmente Fn + alguma tecla de função (F7, por exemplo).

04. – Use somente os programas e abas do navegador necessárias

E se eu estiver em um local que disponibilize Wi-Fi, como posso economizar bateria? Você pode tentar usar menos programas e abrir menos abas no seu navegador. Com a multitarefa, nos acostumamos a abrir vários programas ao mesmo tempo, e com o advento do conceito de abas nos navegadores, não é raro ter mais de dez páginas carregadas em nosso browser. Assim, sossegue o mouse e use somente o necessário, você verá que tanto a sua bateria durará mais, como a sua produtividade aumentará também. Outra dica é criar o hábito de sempre instalar programas leves.

05. – Evite o Flash

Você acha que Steve Jobs vetou o Flash em seus aparelhos portáteis por pura birra? É sabido que o plugin da Adobe é um comedorzinho de energia, por isso, evite-o. Neste caso, também é necessário ter bom senso. Se você está em um aeroporto esperando seu vôo que atrasou em uma hora, não há por que não acessar sites como YouTube ou joguinhos em flash. Mas se você for trabalhar usando o seu notebook e longe de uma tomada, é bom não procrastinar assistindo vídeos de gatinhos fofinhos ou jogando aquele game bobo e viciante. A dica 04, acima, também vale neste caso.

Existem alguns plugins que bloqueiam o flash nos navegadores. Para Firefox e Chrome, há o Flashblock. No Internet Explorer 9 você pode ir em Ferramentas > Gerenciador de complementos, em mostrar marcar a opção “Todos os complementos” e então desabilitar o item “Shockwave Flash“.

06. – Evite usar a webcam e microfone

Eu sei, é legal falar no Skype. Mas se você precisa economizar energia, deixe a sua webcam e microfone quietos, pois eles consomem bastante bateria. Se precisar conversar com alguém que está longe, use o celular. Mas se o papo é longo, o MSN está aí pra isso. Prefira se comunicar por mensagens instantâneas, elas são rápidas, eficientes e não travam. Ah! E também não vão acabar com o seu plano de dados 3G, caso tenha um.

07. – Nada de “tela inteira”

Algumas pessoas têm o costume de assistirem a vídeos ou apresentações do powerpoint em tela inteira. Saiba que o modo full screen faz o PC trabalhar mais e, consequentemente, gastar mais bateria. Portanto, se quer ficar vendo vídeos engraçados na web, nada de tela cheia, ok?

08. – Também não use mouses ou outros periféricos USB

O touchpad é feio, bobo, chato e com cara de melão, eu sei. Mas o seu minimouse USB também gasta energia, se você não sabe. Já que a ideia aqui é economizar ao máximo o consumo elétrico, por que usar um periférico que já está “embutido” no notebook? Deixe seu mouse USB de lado por enquanto, e se esforce em usar o touchpad. Outros dispositivos USB, tais como pen drives, cartões de memória e outros, também consomem bateria e só devem estar plugados enquanto estiverem sendo usados, ainda mais se o seu pen drive parecer mais uma boate de tantos leds que tem.

09. – Altas temperaturas — Outro vilão perigoso

Também já é amplamente sabido que altas temperaturas fazem a bateria durar menos, já que elas trabalham melhor em ambientes mais frios. Portanto, fique atento para não bloquear as saídas de ar de seu notebook. Uma boa dica é sempre usá-lo em superfícies planas. E na hora de guardá-lo, nada de deixar no banco do carro tomando um sol, isso pode acabar com seu aparelho, inclusive diminuindo a vida útil da bateria. Salas com ar-condicionado são ótimas!

10. – Evite usar a unidade de CD/DVD

Elas já estão caindo em desuso, mas mesmo assim é importante salientar: só use a sua unidade de CD/DVD se for extremamente necessário. Como você deve saber, este componente possui partes mecânicas, que por si só já requerem uma boa quantidade de energia para trabalhar. Além disso, para ler seus discos, a unidade usa um laser que fica em constante funcionamento. Assim, o seu drive óptico é um dos componentes que mais gasta energia no notebook. Prefira usar pen drives ou ainda use somente os arquivos que já estão no seu HD.

Conclusão

Usando a maioria dessas dicas em conjunto, você conseguirá maximizar o tempo da bateria do seu portátil. Mas tenha em mente que estas são apenas medidas paliativas, ou seja, apenas minimizam o consumo de energia. Não espere conseguir ficar 5 horas usando seu notebook sem recarregar. Infelizmente, a indústria ainda não desenvolveu uma tecnologia capaz de nos dar baterias que durem 10, 15 ou até mais horas, sem sacrificar desempenho e certos recursos. Por enquanto, temos de nos virar com o que temos. Espero que tenha gostado deste tutorial e que estas dicas lhe sejam úteis. Aproveite e leia também nosso passo-a-passo de como limpar um notebook, publicado dias atrás. Até o próximo tutorial!