Se você usa o Office constantemente, já deve ter se acostumado com aquela telinha que pula na sua frente enquanto ele está iniciando — a popular splash screen. Ela até pode servir pra te mostrar que o Office está mesmo carregando ou o nome do aplicativo que você decidiu executar. Mas vamos combinar que, geralmente, isso não é muito útil. Então, por que não fazer com que essa tela não apareça, com um truque que não tem risco de dar errado e fazer mal ao seu computador? O Guia te ensina.

Clique com o botão direito do seu mouse no desktop e, no menu que apareceu, vá ao item Novo > Atalho. Aqui, na hora de inserir o caminho para esse atalho, basta usar o adequado ao aplicativo que você quer usar sem a splash screen:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE" /e "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\POWERPNT.EXE" /s "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE" /q

Estes caminhos devem servir para o Excel, PowerPoint e Word, respectivamente. Exceto no Windows XP, onde você deve trocar ‘Program Files’ por ‘Arquivos de Programas’. E em sistemas de 64 bits, pode ser que você tenha que adicionar um ‘(x86)’ após o ‘Program Files’, fazendo com que o caminho fique “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office…”. Mas só mude o caminho desse atalho caso o que está escrito ali em cima não funcione.

Aí, é só clicar em Avançar, escolher um nome bonito para o atalho — ou usar o padrão, como Microsoft Word 2010, por exemplo — e clicar em Concluir. Pronto, agora é só abrir o seu programa do Office favorito por ele, e comemorar pela splash screen não ter aparecido. Tá bom, eu sei que não é pra tanto.

Se você quiser, pode criar atalhos para os três aplicativos e copiá-los para onde você quiser. Então, se quiser mandar eles para a barra de tarefas ou para o menu Iniciar do seu Windows, fique à vontade.

Ah, e se por algum motivo você quiser aquelas telinhas de volta, é só alterar o atalho (clique com o botão direito em cima dele > Propriedades), ir na aba Atalho e remover o /e, /s ou /q do fim do caminho deles. Nada difícil, não?