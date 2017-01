in Dicas e tutoriais

by Rodrigo Konther

Você já pensou em excluir o Facebook hoje? Talvez você precise deixar ele por causa dos estudos, não esteja mais interessado, ou só queira mesmo voltar para o Orkut. Seja qual for a sua intenção, deixar o seu perfil do Facebook no passado não é tão difícil assim.

Para excluir de vez a sua conta, você só precisa acessar o Facebook, entrar aqui e clicar em “Excluir minha conta“. Em duas semanas as suas informações serão excluídas do Facebook. Se você entrar na sua conta durante esse tempo, até será possível voltar a usar ela. Mas depois disso não tem mais volta, então, se sentir saudade dos seus amigos, só poderá sentar e chorar.

Mas pode ser que você não tenha tanta certeza de que quer sumir do Facebook para sempre, e só queira deixar a sua conta desativada por um tempo, para focar toda a sua atenção estudando para alguma prova importante, por exemplo. Se quiser desativar a sua conta, vá ao menu ‘Configurações da conta > Segurança > Desativar sua conta‘. Ou se não tiver muita paciência, pode entrar direto na página por aqui. Desse jeito, o seu Facebook será desativado, mas caso você se arrependa e queira voltar a usar ele, as suas informações, amigos e o que tinha por lá continua do mesmo jeitinho que estava antes.

E agora que você está livre do Facebook, que tal fazer algo útil com o tempo livre? Não, entrar no Twitter não é um jeito muito útil de gastar esse tempo. Ficar jogando Paciência também não.