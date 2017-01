O Windows 8 trouxe melhorias no gerenciamento de imagens de disco *.iso. Na versão anterior do sistema operacional da Microsoft, o formato ISO começou a ser suportado nativamente, mas apenas com a possibilidade de gravação em um disco, usando a ferramenta nativa do Windows 7. Mas o Windows 8 melhorou essa integração.

Agora o sistema reconhece os arquivos de imagem e consegue montá-los como se fosse um CD ou DVD inserido no drive ótico, facilitando bastante o trabalho de explorar o conteúdo da mídia virtual.

Para montar imagens de disco no Windows 8, primeiramente procure o arquivo dentro do Windows Explorer na interface clássica do sistema. Clique nele uma vez. Note que uma nova seção chamada Disc Image Tools aparecerá na ribbon, junto com a guia Actions. Selecione-a e perceba que há duas opções: gravar um disco usando a imagem (Burn) e, a novidade, montar a imagem no computador (Mount). Clicando em Mount, o Windows abrirá a imagem como se houvesse um disco no drive.

Para desmontá-lo, basta ir na janela Computer, no Windows Explorer, selecionar o drive virtual com a imagem ISO, escolher a guia Drive, em Disk Tools e clicar em Eject.

Com isso, você consegue abrir e utilizar imagens ISO nativamente no Windows 8. Até então, isso só era possível com a ajuda de programas de terceiros, como o Virtual CloneDrive, Alcohol 52% ou 120% e DAEMON Tools. Apesar do suporte nativo a imagens de CDs, esses programas continuam tendo algum uso para quem precisa de ferramentas avançadas, já que o recurso do Windows 8 é bastante simples e faz só o básico.