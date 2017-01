O Facebook é hoje a rede social mais proeminente da internet, com mais de 80 milhões de usuários espalhados pelo mundo, a rede social de Mark Zuckerberg figura entre os “gigantes da internet” hoje em dia. Uma das coisas que as pessoas mais gostam de fazer por lá, é compartilhar suas fotos, dos mais variados eventos e ocasiões. Fotos da festa de formatura, da última viagem com amigos ou família, do filho recém-nascido, da bebedeira do fim de semana, enfim… Os usuários gostam tanto de compartilhar fotos e criarem álbuns, que o Facebook comprou o Instagram para melhorar ainda mais essa experiência. No entanto hoje, o Guia do PC vai te dar uma outra dica para tornar seus álbuns ainda mais legais e fofinhos! Vamos ensinar como fazer montagens com as fotos e lhe darem formatos bem cute cute. 😛 Primeiro, veja um exemplo de uma montagem que eu fiz:

Gostou? Quer fazer igual? Me acompanhe.

Primeiro, acesse o site da Loupe , que é o serviço responsável por fazer estas montagens. Depois, clique no botão verde escrito Get started, para começar a fazer suas montagens.

Na próxima janela que aparecer, clique no botão laranja Add Photos, que está no meio da tela.

Neste passo, você deve conectar o serviço à sua conta do Facebook. Basta clicar no botão Connect with Facebook, no meio da página. Se você já estiver logado na rede, ele vai lhe pedir permissão para acessar seus dados. Permita. Se não estiver ON ainda no “Face”, entre com seu login e senha e dê acesso ao programa.

Interessante salientar que você pode usar também suas contas do Twitter, Instagram e Tumblr, caso tenha. O Facebook não é exclusividade. Então, caso queira usar outra rede social, sinta-se à vontade. Se não, continue acompanhando o tutorial

Agora é a hora de escolher o seu álbum. Escolha o álbum que contenha as fotos de sua preferência. Você pode, também, escolher as fotos de seus amigos! Basta clicar na seta para baixo, localizada no canto superior esquerdo da janela. Lá está escrito Choose photos from (Escolha fotos de). Então selecione o seu amigo de quem você vai pegar as fotos.

Depois de selecionar o álbum, é hora de escolher quais fotos você quer incluir. Clicando no botão All todas elas serão selecionadas. Se clicar no botão None nenhuma foto será selecionada. Para desmarcar uma imagem, basta clicar sobre ela. Ao terminar, é só clicar em Add Photos.

O próximo passo é para escolhermos o formato que quisermos para nossas fotos. Há vários disponíveis: corações, gatinhos, aviões, maçãs, mapa múndi, símbolo do batman e muitos outros! Escolha o seu preferido e veja as fotos se organizando para formarem o símbolo escolhido. Você pode ainda excluir alguma foto, se desejar, clicando sobre ela e depois na lixeira que aparece. Quando estiver satisfeito, clique em Save

Ao salvar, escolha um título para a foto e escreva uma descrição.

Por fim, compartilhe a sua fantástica montagem no próprio Facebook, ou no Twitter, envie para alguém por e-mail ou ainda faça o download da imagem para seu computador.

Depois, espere a reação das pessoas e os comentários na foto. Todos acharão que você é um mestre no Photoshop! Hahahaha!!!

E então, gostou dessa nossa dica rápida? Se gosta de compartilhar fotos no Facebook, ela foi escrita especialmente para você! 😀 A coluna Dicas para Iniciantes foi feita para auxiliar você, que não tem muito conhecimento em informática mas que quer aprender um pouco mais. Conhece alguém assim? Sua mãe, aquela tia de terceiro grau? Indique nossa coluna! Veja outros textos similares que já publicamos: