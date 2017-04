O Facebook, apesar de ser a rede social mais usada da atualidade, está sempre pensando em novas formas de inovar e agradar aos seus membros. Embora as constantes mudanças por vezes irritem os usuários, que sempre têm de aprender a usar uma nova funcionalidade do serviço. Já faz um tempo, Mark Zuckerberg apresentou ao mundo um inédito recurso de sua rede social. Batizada de Timeline, a novidade mudava por completo a página do perfil do usuário. Ela viraria uma verdadeira “linha do tempo”, como insinua o nome, contendo todas as atividades do sujeito em ordem cronológica. Tudo, “curtidas”, fotos compartilhadas, vídeos, etc… Como tudo neste mundo, isso tem um lado bom e outro ruim. Mas não entrarei no mérito desta discussão.

Para deixar a sua página ainda mais bonita e estilizada, o CEO da rede social acrescentou uma função que nos permite definir uma imagem de capa para a nossa página. Assim, poderíamos escolher aquela imagem belíssima e que achamos que combina com nossa personalidade ou o sentimento que queremos passar. É uma ótima forma de dar as boas vindas à nossa vida. Pois bem, hoje ensinaremos você, que entrou agora nesta rede social e está completamente perdido, a trocar a sua imagem de capa. Vamos lá?

01. – Primeiro, acesse a página do seu perfil, logicamente. Note, não é o seu feed de notícias, e sim o seu perfil propriamente dito. Basta clicar no botão com o seu nome e foto na barra superior da página, ao lado de “Localizar Amigos”.

02. – Se você não tiver nenhuma imagem de capa ainda, clique no botão “Adicionar uma capa“. Você verá uma mensagem avisado para usar uma foto exclusiva de sua vida e não uma que contenha direitos autorais, publicidade ou que já esteja em uso em outro perfil. Bullshit! Apenas clique em “Ok”. Se já tem uma imagem de capa, apenas passe o mouse pela imagem e clique no botão “Alterar capa“.

03. – Ao clicar, você terá 04 opções: Escolher a partir de fotos, Enviar foto, Reposicionar e Remover. A primeira opção abre os seus álbuns de fotos, para você escolher uma imagem. A segunda (Enviar foto), lhe permite escolher alguma imagem que esteja no seu computador. Reposicionar permite escolher qual parte da foto já usada como capa deve aparecer. E a última opção dispensa explicação.

04. – Vamos escolher a primeira opção e usar uma imagem que já esteja no seu perfil. Ao clicar em “Escolher a partir de fotos“, uma janela com as suas fotos recentes será aberta. Para facilitar a escolher, clique no botão “Visualizar álbuns“, à direita. Ficará mais fácil de escolher. Assim, vá no álbum desejado e selecione a foto que será sua imagem de capa.

05. – Ao clicar na imagem desejada, ela aparecerá já no topo da sua página de perfil e te permitirá arrastá-la, caso alguma parte da foto fique sobrando. Assim, somente o que você quer fica aparecendo no seu perfil. Ao ficar satisfeito com o visual, cliquem em “Salvar alterações” e pronto, já está feito! Veja minha nova imagem de capa:

Viu como é simples trocar a imagem de capa? O próximo desafio agora, é escolher uma imagem bacana e que se encaixe bem no espaço. No site Capas para Facebook, há uma série de imagens especialmente formatadas para esta finalidade. Elas são separadas por vários temas. Com certeza um lhe interessará. Aqui neste link há mais alguns exemplos de capas criativas para o Facebook. Vai que você tem alguma inspiração aqui, né?

Então, gostou da nossa dica de hoje? Se conhecer alguém totalmente leigo em informática que lhe pergunte como trocar a imagem de capa do perfil, basta enviar-lhe este artigo. 😉 Se tem alguma sugestão para a coluna Dicas para Iniciantes, basta nos enviar um e-mail para contato@guiadopc.com.br ou nos avisar por meio do formulário de contato. Veja outras dicas simples que já ensinamos aqui: