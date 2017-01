Uma das boas vantagens do Gmail sobre o Hotmail Outlook.com, lançado recentemente pela Microsoft, é a possibilidade de “Arquivar” e-mails para que eles não ocupem espaço na caixa de entrada desnecessariamente, mas ainda assim estarem disponíveis para leitura quando necessário. No Gmail, ao arquivar um e-mail ele é mantido no banco de dados mas não aparece em nenhuma pasta. Ele pode ser acessado clicando em Todos os e-mails, onde os e-mails arquivados, assim como o de todas as outras pastas da sua conta são exibidos.

Para o Hotmail Outlook.com, você pode criar uma pasta de arquivo e clicar em Mover para e selecionar a pasta, ou então arrastar a mensagem direto para o diretório recém-criado. Se você estiver satisfeito com esse método, pode parar por aqui mesmo. Já se você quiser continuar e criar um atalho para isso, continue lendo.

Pois bem, o Outlook.com possui um recurso chamado de Ações instantâneas, que coloca botões ao lado dos e-mails para determinadas ações, como sinalizar, excluir ou marcar como lida uma determinada mensagem. É possível personalizar quais ações serão exibidas ao lado das mensagens e criar atalhos diversos.

Primeiramente, crie uma nova pasta “Arquivo”, clicando em Nova Pasta na lateral esquerda da interface; Feito isso, entre nas configurações do Outlook.com, clicando na engrenagem no canto superior direito da tela, ao lado do seu nome e do Messenger e clique em Mais configurações de email; A seguir, encontre a seção Personalizando o Outlook e selecione Ações instantâneas; Para criar uma nova ação para “arquivar” seus emails, vá em Adicionar ações e selecione Mover para; Selecione a pasta de arquivo criada anteriormente e escolha uma cor de ícone que mais te agradar. Se você quiser, pode marcar também a opção Também marcar como lida, para arquivar o e-mail e marcar como lido de uma vez, e também pode definir se este atalho será exibido sempre ou apenas ao passar o mouse no e-mail. Salve as alterações, clicando em Salvar.

Com isso, o novo ícone será exibido ao lado das mensagens e clicando nele, a mensagem irá diretamente para o arquivo e será marcada como lida caso não esteja. Embora esta dica seja, na verdade, uma “gambiarra” para simular o arquivamento de e-mails no Outlook, ela pode sim ser muito útil e quebrar um galho para você que escolheu a solução da Microsoft. Mas lembre-se: os e-mails arquivados no Outlook.com usando-se esta tática, não vão parar em nenhum servidor externo. Continuarão na sua conta e ocupando espaço. Mas acredito que isso não vá ser um grande problema.

Essa foi a nossa coluna Dicas desta semana.